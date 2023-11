Der skal fyres op mod 300 hos den danske lydkæmpe GN Store Nord.

Det oplyser selskaber, der er kendt for at producere høreapparater og headsets, i forbindelse med GN Store Nords regnskab for det seneste kvartal.

»Vi annoncerer i dag en række omkostningsfordele ved sammenlægninger i funktioner på tværs af organisationen. Det giver besparelser i størrelsesordenen 600 mio. kr., og det får konsekvenser for 300 af vores ansatte. Det er altid svært, men en relativ beskeden effekt i forhold til de mere end 7000 ansatte, vi har,« siger GN-topchef, Peter Karlstromer, ifølge Børsen.

Fyringerne er en konsekvens af, at det gældplagede danske selskab sammenlægger to af sine forretningsben: Divisionen, der laver høreapparater og den del af GN, der laver headsets.

GN Store Nord oplyser samtidig, at man har landet en aftale om at sælge hovedkvarteret, hvilket skulle indbringe omkring 500 mio. kr.

GN Store Nord slæber rundt på en milliardstor gæld, efter man kastede sig ud i et opkøb af det danske gaming-selskab Steelseries, der ifølge flere analytikere blev købt for dyrt.