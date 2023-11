En lang række store, rentefølsomme danske aktier er blevet kastet ud i en brutal børsnedtur,

Det påpeger Lone Kjærgaard, der er adm. direktør hos milliardinvestoren Investering & Tryghed, om aktierne i det toneangivende danske aktieindeks, C25-indekset, ifølge Børsen:

»Der er rødt over stort set hele linjen. Mere end halvdelen af C25-aktierne er faldet over 25 pct. – og nogle markant værre. Det er heftigt og også usædvanligt, og det har været hårdt at være investeret i danske aktier.«

Investorer i it-selskabet Netcompany, energigiganten Ørsted, lydkæmpen GN Store Nord, medicoselskabet Ambu og vaccineselskabet Bavarian Nordic samt rederimastodonten Mærsk har eksempelvis alle oplevet, at deres aktiekurser er blevet savet fuldstændig over.

Som Euroinvestor tidligere har skrevet om, så påvirker renteudviklingen aktiekurserne, fordi renten har betydning for, hvordan de professionelle analytikere vurdere nutidsværdien af et selskabs fremtidige indtjening. Det gælder også det danske aktiemarkedet, der er proppet med vækstaktier.

Jo højere rente, jo lavere bliver nutidsværdien af selskabernes fremtidige indtjening. En højere rente rammer derfor i særlig grad vækstaktierne frem for value-aktierne, fordi vækstaktierne relativt set har en større del af deres indtjening længere ude i fremtiden.