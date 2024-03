En smule planlægning kan hjælpe dig til at spare potentielt rigtig mange penge, når du gør dine påskeindkøb.

Det er panelet i første udgave af B.T. nye podcast 'Spar Kassen' enige om.

For mens det bugner med tilbud rundt omkring hos supermarkederne, kan det være en god idé at sørge for at få fyldt lagrene op derhjemme med varer, som man ved, man kommer til at skulle bruge senere.

Fødevareekspert og lektor ved Niels Brock, Michael René, fortæller blandt andet om, hvor længe man kan have kød liggende i fryseren.

Men der er andre steder at spare, konstaterer han.

»Tørvarer, altså pasta og ris kan du have i evigheder. Og mel. Der kan du sagtens købe lagre ind. Så er det måske mere et spørgsmål om, om du har plads til det,« siger Michael René i podcasten.

Det får vært Niels Philip Kjeldsen til at spørge ind til sparepotentialets størrelse.

»Jeg har ikke lige kigget på priserne, men det er jo vildt stort,« siger Michael René.

Han peger på, at der også på kød er muligheder for at spare mange penge, hvis man tænker sig om.

»Det er mere vådvarer, råt kød, hvor man skal være lidt opmærksom på, at man skal overholde datomærkningen,« siger Michael René.

»Men når man ryger lige på kanten af datoen, kan man smide det i fryseren. Eller man kan tilberede det og så smide det i fryseren.«

»Så sparepotentialet er enormt,« slår han fast.

'Spar Kassen' er B.T.s nye, ugentlige podcast, og her taler vi med landets bedste eksperter og giver konkrete, gratis råd til atlle, der gerne vil træffe bedre økonomiske valg i deres liv.

Vi er altid på jagt efter besparelser.

Vært er Niels Philip Kjeldsen, der er redaktionschef for B.T. Penge, og som har beskæftiget sig med forbrugerjournalistik i 10 år.