Novo Nordisk-aktien buldrer frem i en grad, så det danske medicinalselskab nu er større end et af de vildeste, amerikanske børseventyr.

Det er en realitet med torsdagens børsfest hos det danske selskab, der har specialiseret sig inden for diabetes- og fedme.

Novo Nordisks kursbrag gør, at selskabet nu er mere værd på børsen end elbilproducenten Tesla. Det skyldes, at mens Novo Nordisks-aktien er blevet sendt på himmelflugt, så er Tesla-aktien sendt ud i et brutalt kursfald.

Elbilproducenten har en markedsværdi på 569 mia. dollar svarende til 3.900 mia. kr., mens Novo Nordisk har en børsværdi på mere end 4.100 mia. kr.

Den anerkendte økonom Lars Christensen har bemærket dagens stigning:

»Stigningen i Novo Nordisks marekedsværdi alene i dag svarer til de samlede offentlige sundhedsudgifter i omkring halvandet år (og ja, det er pærer og bananer, men giver en ide om, hvor stor Novo er),« skriver han i et opslag på Facebook.

»Jeg tror ikke, at mange helt har forstået, hvor heldige vi er som nation«.

Selv om Tesla-aktien er sendt ud i en voldsom nedtur, så er Tesla-aktien stadig oppe med 885 pct. i løbet af de seneste fem år.

I samme periode er Novo Nordisk-aktien steget med omkring 468 pct., viser Bloomberg-data.

Tesla-aktien er i løbet af de seneste 10 år steget 1.229 pct., mens Novo Nordisk-aktien er steget 714 pct., viser Bloomberg-data.

Til sammenligning er det store toneangivende S&P 500-aktieindeks steget 315 pct. i samme periode.

Novo Nordisk står til at være det 13. mest værdifulde selskab i verden målt på markedsværdi, mens Tesla står til at blive det 14. mest værdifulde selskab.