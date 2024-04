Lørdag morgen skulle to mødre kun køre 25 kilometer for at hente den enes seksårige datter og otte-årige søn, som overnattede hos deres bedstemor i Oklahoma.

Da 27-årige Veronica Butler og 39-årige Jilian Kelley ikke var ankommet efter et stykke tid, blev Butlers eksmand utryg.

»Men de nåede aldrig frem til afhentningsstedet,« sagde en politirådgiver fra Oklahoma State Bureau of Investigation i en opdatering på Facebook.

Det var Veronica Butlers børn, som de skulle hente.

Veronica Butler og Jilian Kelleys bil blev fundet efterladt i weekenden i et afsidesliggende område i staten nær Kansas-grænsen.

Det lokale sherifkontor fandt køretøjet og slog straks alarm.

Onsdag kunne efterforskerne afsløre beviser, der tyder på en 'kriminel handling', efter en mere grundig analyse.

»Der er al mulig grund til at tro, at de kan være i fare,« sagde talsmand for Oklahoma State Bureau of Investigation, Hunter McKee, til ABC News.



McKee sagde yderligere, at efterforskere har fastslået, at de to kvinder var i køretøjet sammen, før de forsvandt.

De to mødre blev beskrevet som 'bekendte' og deres præst sagde, at de var ved at hente Butlers børn for at deltage i en fødselsdagsfest, da de forsvandt.