»Så er der godt nyt fra København.«

Sådan indleder Københavns Politi et tweet på det sociale medie X tidlig mandag morgen.

Godt nyt til trafikanterne i hovedstaden, vel at mærke:

»Knippelsbro og Børsbroen er blevet genåbnet for trafik her til morgen,« lyder det fra Københavns Politi.

Det betyder blandt andet, at det nu igen er muligt at køre fra Knippelsbro mod Kgs. Nytorv.

Knippelsbro og Børsbroen har været lukket for trafik, siden Børsen brød i brand for seks dage siden.

Flere andre veje er stadig afspærret.

Du kan se hvilke på kortet herunder.