Hvis du deler HBO Max med andre end dem i din husstand, så er skidt nyt.

For 'True Detective', 'Games of Thrones' og 'Sex and the City' kan snart kun nydes inden for hver husstand, lyder det fra Jean-Briac Perrette, som er chef for global streaming og spil hos Warner Bros. Discovery.

»Netflix har implementeret det med ekstrem stor succes, og vi kommer også til at gøre det fra senere i år og ind i 2025,« sagde han ifølge tech-mediet Ars Technica.

Netflix har haft ordningen i flere måneder. Sidenhen er Disney+ også hoppet med på vognen og nu altså også HBO Max.

Det virker også til, at Netflix har haft 'succes' med implementeringen.

For selvom det kostede mange brugere, så var tabet mindre end forventet.

Den gang havde Netflix 221,64 millioner betalende brugere på globalt plan, og i dag er tallet cirka 260 millioner.

For nuværende er der ikke meldt noget ud omkring Danmark.