Hamas har delt en video, hvor man kan se, hvordan deres bevæbnede krigere frigiver israelske gidsler.

En af de maskerede mænd i uniform holder ni-årige irsk-israelske Emily Hand i hånden på vej mod Røde Kors, som tager imod gidslerne. I et andet klip ser man en ung kvinde sige tak på arabisk til en af mændene, som vinker farvel til hende.

Videoen er blevet delt vidt og bredt på sociale medier, hvor mange bruger det som bevis for, at de civile gidsler er blevet behandlet godt. Andre mener, at det viser, hvor venlige og humane Hamas faktisk er.

Det er præcis dét, som Hamas ønsker, at verden skal læse ind i det, forklarer Jacob Kaarsbo, senioranalytiker hos Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker og Mellemøstchef i Forsvarets Efterretningstjeneste.

»Det er ren propaganda. Ligesom meget af det, der ellers kommer ud fra Gazastriben.«

»Gidsler, der har været i fangenskab på den måde og under de omstændigheder, indvilger gerne i at spadsere nogle hundrede meter med en maskeret mand i hånden for at komme ud i friheden igen.«

Jacob Kaarsbo mener derfor ikke, at man skal lægge noget i propagandavideoen fra Hamas.

I et af klippene ser man 52-årige Sharon Avigdori og hendes datter 12-årige Noam, som vinker og smiler.

21-årige Maya Regev støttet af en kriger fra Hamas, mens hun humper mod en ambulance på krykker. Vis mere 21-årige Maya Regev støttet af en kriger fra Hamas, mens hun humper mod en ambulance på krykker.

Af lydsporet kan man lige akkurat høre, at en person bag kameraet siger til dem: 'Fortsæt med at smile'.

Uagtet at gidslerne kan være blevet behandlet humant af Hamas, er det usandsynligt, at de ligefrem er taknemmelige eller nærer varme følelser for deres gidseltagere. B.T. har gennemgået videoen fra Hamas og identificeret flere af de israelske gidsler. Deres historier vidner om brutale tilfangetagelser.

Man ser blandt andet 17-årige Noam Or og hans 13-årige søster Alma Or blive ledsaget af to krigere fra Hamas ved deres frigivelse 25. november. Deres mor blev dræbt af Hamas 7. oktober i deres hjem i Be'eeri.

I et klip, som bliver delt af mange på sociale medier, bliver 21-årige Maya Regev støttet af en kriger fra Hamas, mens hun på krykker humper mod en ambulance. Fra bilen hører man hende sige 'shukran'.

Det betyder tak på arabisk. Hun er indtil videre det eneste gidsel fra Nova-festivalen, som er blevet løsladt. Under sin tilfangetagelse blev hun angiveligt skudt i foden. Hendes yngre bror, 18-årige Itai, og deres ven Omer er fortsat fanget i Gaza.

For Sharon Avigdori og hendes datter, der bliver instrueret i at vinke, er situationen den samme.

Mindst syv af deres familiemedlemmer er ifølge Jerusalem Post fortsat gidsler hos Hamas.

»Man skal ikke lægge noget i det,« siger Jacob Kaarsbo, som også har set videoen fra Hamas.

»Det er for at påvirke alle dem, som tror på den slags propaganda, og Hamas har været dygtige til den del.«

Det er endnu sparsomt med detaljer om forholdene, som gidslerne har levet under de seneste 50 dage.

Vi ved, at ingen af de hjemvendte gidsler, udover Maya Regev, som skal opereres, har haft behov for kritisk behandling på et hospital. Times of Israel skriver, hvordan Dr. Efrat Bron Harlev, som tilså flere af de mindste børn, har fortalt, hvordan de er ved godt helbred og blot har tabt sig. De har ikke fået øjenskader af at være blevet holdt fanget under jorden.