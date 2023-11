Det begyndte med dødstrusler i privatbeskeder på Instagram. Men fem dage senere kom det tættere på.

Den danske jøde fik tegnet et hagekors på sin lejligheds vinduer, og nogen havde forsøgt at bryde hoveddøren op. Det var ikke lykkedes for personerne at komme ind, men i stedet efterlod de en hilsen.

På hoveddøren havde de skrevet »Fucking DØ« og tegnet et hagekors.

De to hændelser er beskrevet i en ny foreløbig statusrapport, hvor antallet af antisemitiske hændelser er opgjort for perioden efter terrorangrebet på Israel og den efterfølgende krig i Gaza 7-8. oktober 2023.

En dansk jøde har fået tegnet hagekors på både vinduer og sin hoveddør. Foto: Indberetninger til AKVAH Vis mere En dansk jøde har fået tegnet hagekors på både vinduer og sin hoveddør. Foto: Indberetninger til AKVAH

Det Jødiske Samfunds afdeling for indberetninger om antisemitisme, AKVAH, har modtaget 80 sager på én måned fra 07. oktober til 7. november. I de forudgående ni måneder fik de samlet set 30 indberetninger.

Det er derfor en stigning på 2300 procent, skriver de.

De antisemitiske hændelser er opgjort og fordelt på tre kategorier: trusler, overfaldssituationer og fysisk chikane samt antisemitiske ytringer. Det er anslået, at der er 8.000 jøder i Danmark.

Rapporten kommer efter stigende spændinger og uro i Danmark som følge af konflikten i Mellemøsten. Flere danske jøder har til B.T. og andre medier fortalt om øget utryghed og frygt for egen sikkerhed de seneste uger. De gemmer deres halskæde med Davidsstjernen, køber overvågning og isolerer sig fra debatten online.

Flere af dem fortæller, at de som jøder bliver gjort til skydeskiver og ansvarlige for anklager mod Israel.

I rapporten fra Det Jødiske Samfund beskriver en jødisk kvinde trusler, som hun har fået, efter hun på Instagram havde delt teksten: »Jeg står sammen med Israel« kort efter Hamas angreb på landet.

Efterfølgende modtog hun flere dødstrusler på dansk og engelsk.

»Din familie skulle være gået op i røg, og må jeres fremtid blive sort,« står der i en besked.

»Vi rammer jer i aften! – Jeg håber du dør – Din fucking jødetamp,« står der i en anden.

Flere jøder i Danmark har modtaget trusler og hadbeskeder på sociale medier. Foto: Mathias TuxenIndberetninger til AKVAH Vis mere Flere jøder i Danmark har modtaget trusler og hadbeskeder på sociale medier. Foto: Mathias TuxenIndberetninger til AKVAH

Rapporten fra Det Jødiske Samfund beskriver også episoder, hvor truslerne ikke kun er på sociale medier. En indberetninger fortæller, hvordan en jødisk mand og kvinde blev truet af en mand med camouflageuniform og tørklæde for mund og næse. Manden sagde, at han ville dræbe dem på et tidspunkt.

En jødisk kvinde har i slutningen af oktober indberettet en hændelse, hvor hun ved Rådhuspladsen i København efter en propalæstinensisk demonstration skulle være blevet råbt efter med ordene:

»Dit jødesvin, du burde brændes«, og »Dit jødesvin du burde dø.«