Daniel Karpantschof har gået med rullekrave det meste af sit liv, siger han. Men ikke på grund af mode.

»Så er jeg sikker på, at min halskæde med Davidsstjernen ikke falder ud og bliver synlig for nogen.«

Netop det skete engang for 37-årige 'Maria' i bussen i København, fortæller hun. Hendes synlige halskæde med Davidsstjernen gjorde, at tre teenagedrenge af anden etnisk herkomst spyttede hende i ansigtet og sparkede hende.

»Jeg har ikke gået med halskæden siden,« siger hun. 'Maria' anmeldte ikke episoden, så det har ikke været muligt at få den bekræftet hos politiet.

Ligesom Daniel Karpantschof er hun dansk jøde, men at være jøde i Danmark er igen blevet en byrde.

Det fortæller flere af dem nu om. De isolerer sig, bliver truet og lagt for had.

»Jeg sover ikke i øjeblikket. Jeg går rundt med en frygt for min personlige sikkerhed,« siger Daniel.

Det skyldes, at årtiers blodig konflikt i Mellemøsten igen er blusset op som følge af Hamas angreb mod Israel 7. oktober og den efterfølgende krig i Gaza. For den afledte vrede fylder også i Danmark i disse uger.

»Man er hele tiden på vagt,« siger Daniel, der har hemmelig adresse.

»Jeg har en følelse af, at det ikke er her, vi må være.«

Da Rusland angreb Ukraine forrige år, hang Daniel ligesom mange andre danskere et ukrainsk flag i sit vindue. Det ville han egentlig også have gjort 7. oktober, hvor Israel blev angrebet, men det turde han ikke.

Han kalder det også for farligt at indgå i en politisk debat på sociale medier. Det samme gør 'Maria', der frygter at bruge sit rigtige navn. Hun er bange for at, at det kan have konsekvenser for karriere og sikkerhed.

»Jeg holder mig under radaren, fordi det er så ubehageligt. Jeg har slukket mine sociale medier, fordi retorikken er så voldsom. Jeg synes, det er ubehageligt, at der er mange som ved, at jeg er jøde.«

»Jeg har ikke været bange for det før, men det er jeg nu.«

'Maria' fortæller, at hun som jøde hele sit liv har skulle stå til ansvar for, hvad Israel gør og har gjort.

»Jeg har ikke lyst til at være en skydeskive, når retorikken er så voldsom,« siger hun.

Antisemitisme i Danmark »Antisemitisme er desværre blevet et større problem i Danmark over de seneste år.« Sådan lød det fra daværende justitsminister Nick Hækkerup i januar 2022, hvor regeringen lancerede en handlingsplan mod antisemitisme i Danmark. Det skete blandt andet på baggrund af omfattende hærværk mod jødiske gravpladser flere steder i Danmark. Blandt initiativerne er mere forskning, mere beskyttelse af danske jøder og forebyggelse i særlige miljøer.

Terrorhandlinger, som Hamas begik mod civile 7. oktober, og de store tab af civile menneskeliv i Gaza påvirker mange palæstinensere, jøder og andre med baggrund og familie i Mellemøsten.

Retorikken på sociale medier er dokumenteret voldsom. Linjerne er trukket skarpt op og nuancerne væk.

Mange danskere nægter at kalde terrororganisationen Hamas for netop det. De savner modsat fokus på tabte menneskeliv i Gaza, og midt i det hele føler mange danske jøder, at de automatisk er zionister og fjenderne.

På Facebook går kommentarer som 'død over Israel' igen, men de personlige trusler finder også sted.

En jødisk mand fortæller, at hans datter for nylig var i synagogen i København, hvor hun stod med nogle venner bag hegnet og politibeskyttelsen. Ude på gaden stod tre-fire unge mænd, som skulle have sagt:

»Det er der, jøderne bor, skal vi gå ind og skyde dem?«

Ifølge manden fulgte betjentene, som bevogter synagogen, hans datter op til hendes bil.

Hans datter har på Instagram også modtaget en dødstrussel fra en ukendt mand, der har et palæstinensisk flag på sin profil. I beskeden, som B.T. har set, skriver han på engelsk:

»Jeg sværger til gud, jeg kommer og dræber dig i København.«

Ifølge 'Maria' gør det ubehagelige politiske klima, at mange jøder rækker ud til hinanden i denne tid.

»Vi har alle har ondt i maven og et behov for ikke at være alene. Vi er ikke så mange i Danmark.«

En anden kvinde med jødisk baggrund arbejder som selvstændig og har oplevet konsekvensen af at blande sig i debatten på sociale medier, hvor hun savnede nogle nuancer. Det skabte med det samme problemer.

Kvinden blev kaldt for »skide zionist« og nogen opfordrede til boykot af hendes virksomhed.

Opfordringen blev blandt andet delt i en gruppe for muslimer med over 20.000 medlemmer.

B.T. har set dokumentation for beskederne og opfordringen til at boykotte kvindens virksomhed.

»Det var uhyggeligt for mig, at man ville ramme mig på mit levebrød.«

»Jeg er blevet mere utryg som jøde i Danmark. Jeg har lige købt overvågningskamera til mit hus.«

Hun forklarer, at det er som om zionisme bliver sidestillet med jøder generelt, fordi man så kan få lov at hade og diskriminere jøder ved at kalde dem noget andet.

»Jeg er ikke israelsk nationalist eller fan af Netanyahu. Men jeg kan mærke hadet.«