Berit Bechgaard Rasmussen fra Høng syd for Kalundborg er vred.

Hun er nemlig blevet smidt af et yogahold på aftenskolen LOF Nordvestsjælland, fordi hun har stomipose.

Hun beskyldes for at være årsag til lugtgener.

»Jeg blev rystet og vred. For jeg vidste ikke, at der var et problem. Instruktøren havde ikke sagt noget til mig,« siger Berit Bechgaard Rasmussen, der valgte at at lave en opdatering på Facebook.

Opslaget førte til, at blandt andet Sjællandske og TV Øst skrev historien.

Berit Bechgaard Rasmussen begyndte på sit yogahold i februar, og hun nåede at være med fire gange, før der tikkede en mail ind i hendes indbakke med følgende besked:

»Jeg må med beklagelse meddele dig, at du ikke kan fortsætte på holdet,« står der i mailen, som havde skoleleder Lene Damm, der er skoleleder for LOF Nordvestsjælland, som afsender.

»Begrundelsen for min beslutning er de lugtgener, din stomi giver. Vi har ikke mulighed for at skabe tilstrækkelig udluftning i lokalet, og lugten er til stor gene for de øvrige deltagere. Jeg håber denne henvendelse kan bidrage til, at du får hjælp til en bedre bandagering. Du vil naturligvis blive kompenseret for dine udgifter,« skriver Lene Damm i mailen.

Mailen chokerede Berit Bechgaard Rasmussen:

»Den er skrevet meget direkte, og det gør mig vred. Nu har jeg haft stomi i 43 år, uden at det har givet problemer,« siger hun, og fortsætter:

»Jeg har vænnet mig til at have stomi og kan klare det. Men havde det været en nyopereret, som lige havde fået stomi, så var vedkommende nok blevet slået ud af det,« siger Berit Bechgaard Rasmussen.

Berit Bechgaard Rasmussen fik stomi i 1981 på grund af betændelse i tarmene. Hun undrer sig over, hvor lugtgenerne kommer fra.

»Jeg ved, at der ikke kommer lugtgener fra min stomi, så derfor forstår jeg ikke, hvad der er årsag til det, og der er heller ingen, der har undersøgt det på yoga-holdet. Det er bare en påstand, og det er frustrerende,« siger hun.

Berit Bechgaard Rasmussen har ikke fortrudt, at hun lagde et opslag på Facebook om sin oplevelse.

»Jeg er simpelthen blevet blæst bagover af opbakning fra folk, der har skrevet til mig. Det er jeg dybt taknemmelig for,« siger hun.

Hun fortæller, at skoleleder Lene Damm har ringet til hende og beklaget forløbet. Hun har spurgt, om de ikke skal mødes efter påske, så der kan findes et nyt hold til hende. Det har Berit Bechgaard Rasmussen sagt ja til. Dog med et forbehold:

»Skaden er sket,« som hun udtrykker det.

Skoleleder Lene Damm beklager forløbet i en mail sendt til Berit Bechgaard Rasmussen.

»Jeg beklager min håndtering af dit engagement i LOF. Det skulle være grebet anderledes an via en god dialog. Jeg håber du vil acceptere min dybeste undskyldning,« står der i mailen.