Det ser meget godt ud for talentudviklingen i Danmark.

Det store internationale finansmedie, Forbes, har netop offentliggjort en liste med 30 talenter under 30 år, og her nævnes otte danskere.

Det betyder, at Danmark er det land med femte flest erhvervstalenter i Europa.

Kun langt større lande som Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Spanien har flere navne på listen.

Den 25-årige fysikker Albert Sneppen er en af danskerne på listen.

Han er blandt andet verdenskendt for et studie, hvor han præsenterede en præcis, matematisk formulering af, hvordan sorte huller kan krumme rummet, afbøje lys og 'spejle' universet.

Og i et andet meget omtalt studie har han fundet ud af at bruge en særlig metode til at forbinde global opvarmning og ekstremt vejr.

Andre danskere på listen er arkitekten Sebastian Aristotelis, forskeren Andy Sode Anker samt Julius Gabel Jørgensen og Carl Kronika, der stiftede kommunikationsbureauet COPUS i en alder af henholdsvis 21 og 17 år.

Sidstnævnte tager det som et stort skulderklap.

Her er Adam Holm, Phillip Jacques og Daniel Manicus, der er partnere. Foto: Privat

»Det er også fedt at se, at så mange danskere har klaret listen igen i år,« siger Carl Kronika.

Endelig runder Adam Holm, Phillip Jacques og Daniel Manicus listen af. Deres fælles firma Blonde.Inc har de seneste år lavet store projekter med giganter som Google, Adidas og Spotify.

»At være med på Forbes' 30 under 30 er et bevis på, at vi gjorde noget rigtigt. Det er jeg enormt stolt af. Det er en stor ære at stå side om side med så diverse talenter som Real Madrids Jude Bellingham og et geni som Albert Sneppen,« siger Adam Holm.

