Der kommer ikke nogen ekstra 'krigsskat' til danskerne.

I hvert fald ikke, hvis det står til Moderaterne eller Venstre, der nu begge maner flere ugers rygter på Christiansborg til jorden.

Hver især afviser de to partier nu, at der kan blive tale om, at danskerne i fremtiden skal betale en ekstra 'sikkerhedsskat' for at finansiere fremrykningen af investeringerne i det danske forsvar.

»Vi er imod en krigsskat. Længere er den ikke. Vi synes, at danskere betaler rigeligt i skat i forvejen. De skal ikke betale mere i skat end de gør i dag,« siger Venstres politiske ordfører, Torsten Schack til B.T.

»Situationen i forhold til Ukraine er blevet mere alvorlig. Vi kommer til at fremrykke investeringer og finde flere penge, men det er vi udmærket i stand til at gøre på en økonomisk ansvarlig måde,« siger han.

Udenrigsminister og formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, afviser også onsdag eftermiddag i et interview med Børsen tankerne om en særlig 'krigsskat'.

»Det kommer vi ikke til. Vi har lige lavet en skattereform, der sænker skatten,« siger Lars Løkke Rasmussen før han peger på, at han ikke mener, den generelle økonomiske situation gør det nødvendigt.

»Vi har en robusthed til at kunne foretage det, vi nu er i gang med, uden at gå til danskerne og bede dem om at betale mere i skat.«

Ifølge B.T.s oplysninger har man i Finansministeriet i et stykke tid arbejdet med modeller for, hvordan der kan skaffes flere penge til en hurtigere oprustning af forsvaret.

Her har man kigget på tre overordnede måder at finde et tocifret milliard beløb til yderligere forsvarsoprustning på.

Her har der ifølge centrale kilder blandt andet været en model på bordet, hvor man ville hæve bundskatten, så der blev tale om en mindre skattestigning til en stor gruppe danskerne.

Socialdemokratiet oplyser, at det er politisk ordfører Rasmus Stoklund, der skal svare på spørgsmål om krigsskatten, men at han desværre ikke har mulighed for det på grund af en udlandsrejse.

