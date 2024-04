Det var en trist opdagelse, som menighedsrådsformanden, Henrik Christensen, gjorde, da han lørdag tog ud for at tjekke op på sognets præst i præstegården i Vejrup i det vestjyske.

I præstens hjem fandt han den 59-årige sognepræsten, Uffe Vestergaard, død.

Det skriver JydskeVestkysten ifølge TVSyd.

Bekymringen for Uffe Vestergaard var opstået, da han var udeblevet fra en aftale med et forældrepar, der dagen efter skulle have døbt deres barn.

Uffe Vestergaard var præst i Vejrup og Vester Nykirke sogn, som ligger lidt uden for Esbjerg.

Forældrene kontaktede Henrik Christensen, som besluttede sig for at køre ud til præsten, da han heller ikke kunne få fat i ham.

»Som menighedsrådsformand har jeg nøgle til konfirmandstuen. Men der var ikke låst ind til privaten, og der kom Uffes to hunde. Det var i privaten, min kæreste og jeg fandt Uffe Vestergaard liggende død,« fortæller Henrik Christensen, der er menighedsrådsformand.

Det er endnu ukendt, hvad dødsårsagen er .