Egentlig var det meningen, at Michael Jackson ‘bare’ skulle være med på den legendariske sanger og sangskriver Paul Ankas album. Men i stedet endte det med, at Jackson stjal legendens bånd og sang.

Nu sætter Paul Anka ord på, hvad der skete, og hvor rasende han blev på popkongen, der mere end 20 år senere udgav sangen.

Det er sangen ‘This is it’, som Michael Jackson udgav kort før sin død i 2009, der er omdrejningspunkt i striden.

Men faktisk går sagen helt tilbage til begyndelsen af 1980erne. Det var der, at Paul Anka blev ‘mere end rasende’ på Michael Jackson, fortæller legenden nu til Page Six.

Paul Anka blev rasende på Michael Jackson, da han fandt ud af, at popikonet havde stjålet hans sang. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Paul Anka blev rasende på Michael Jackson, da han fandt ud af, at popikonet havde stjålet hans sang. Foto: FREDERIC J. BROWN

Michael Jackson og hans familie havde gennem flere år angiveligt været fan af Anka, hvor de ofte kom til hans shows i Las Vegas.

Anka var dengang kendt for sit udødelige hit ‘Diana’, men han har siden også opnået berømmelse for at have skrevet Tom Jones største hit ‘She’s a Lady' samt for at have skrevet den engelske tekst til Frank Sinatra-hittet ‘My Way', der oprindeligt var fransk.

Den unge Michael Jackson ville gerne være en del af Ankas success, og det var meningen, at han skulle være med på Ankas album fra 1983 ‘Walk a Fine Line’, hvor de to ville indspille en sang sammen.

Anka sendte derfor nogle bånd til Los Angeles, hvor han ville møde Michael Jackson og få færdigindspillet sangen med et band. Men så skete der noget uventet.

Michael Jackson døde i 2009, 50 år gammel. Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere Michael Jackson døde i 2009, 50 år gammel. Foto: TIMOTHY A. CLARY

»De ringede til mig nogle dage senere og sagde: ‘Hr. Jackson stjal båndene,« fortæller Paul Anka til Page Six.

Anka pudsede sine advokater på sagen, men de tog det ikke så seriøst, da de også var advokater for Jackson. Ifølge advokaterne havde Jackson dengang lige udgivet 'Thriller', og han ønskede ikke, at flere sange skulle ud at konkurrere med hans album.

Anka blev så vred, at han truede advokaterne med et søgsmål, hvorefter de tilbageleverede hans bånd.

Derefter levede Anka tilsyneladende videre i troen om, at Michael Jackson havde glemt alt om de bånd. Men så pludselig i 2009 dukkede ‘This is it’ op, og Anka genkendte den straks som en af de sange, som han og Jackson havde arbejdet på.

Paul Anka krævede halvdelen af indtjeningen fra 'This is is'. Og det fik han. Foto: ADAM WARZAWA Vis mere Paul Anka krævede halvdelen af indtjeningen fra 'This is is'. Og det fik han. Foto: ADAM WARZAWA

Ifølge Anka havde Michael Jackson tilsyneladende kopieret båndene, før han returnerede dem.

Anka tog igen fat i de samme advokater, som han havde bøvlet med dengang, og denne gang med truslen om, at de havde tre timer til at få styr på tingene.

»Det var meget simpelt. Jeg sagde: ‘Jeg vil have halvdelen af alt, ellers kommer sangen ikke ud,« fortæller han og tilføjer, at han fik, hvad han krævede.

På trods af Michael Jacksons ufine behandling, har Paul Anka ros til ham som kunstner:

Michael Jackson nåede at lave mange hits. Foto: CARL DE SOUZA Vis mere Michael Jackson nåede at lave mange hits. Foto: CARL DE SOUZA

»Han var en stor kunstner,« lyder det fra den 80-årige sanger, der ikke har planer om at gå på pension foreløbig.

»Jeg lever ikke mit liv efter tal. Det er dumt. Jeg følger ikke min alder, medmindre jeg er syg,« siger han.

Michael Jackson døde den 25. Juni 2009, 50 år gammel.

En retsmediciner konkluderede i sin tid, at Michael Jackson døde af akut forgiftning med det sløvende lægemiddel propofol.



Michael Jacksons læge, Conrad Murray, indrømmede efterfølgende, at han jævnligt udskrev præparatet til popstjernen grundet hans søvnbesvær.