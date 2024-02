Med over 120 millioner følgere på de sociale medier, var det nok kun et spørgsmål om tid, før powerparret Victoria og David Beckham ville forsøge sig på det store lærred.

Søndag fik verden så en forsmag på deres talenter, da de fik debut under den amerikanske Super Bowl. Og de tog verden med storm.

I et stjernespækket reklamefelt, der blandt andet talte navne som Jennifer Lopez, Ben Affleck, Jennifer Aniston og David Swimmer, dukkede det britiske Beckham-par pludselig op.

De altid undeholdende reklamer med en række af de mest kendte stjerner er for mange et næsten lige så interessant indslag som selve kampen.

Og i år fik de mange reklame-fans fuld valuta for pengene. Især da Beckham-parret kom på.

I en reklame for selskabet Uber Eats, som leverer mad og indkøb for kunder, ser man pludselig Beckham-parret, der funderer over, hvad de har glemt.

Temaet for reklamen er nemlig, at man bliver nødt til at glemme noget for at kunne huske noget nyt – som for eksempel Uber Eats.

Og Beckham-parret har tilsyneladende glemt, hvad det band, som Victoria Beckham var medlem af, hed:

View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

‘Kan du huske, da du var en 'Pepper lady' (peber dame, red.)?, spørger David Beckham blandt andet sin kone.

Det rammer ikke helt plet hos Victoria Beckham, hvorefter hendes mand forsøger igen med 'Basil Babes' (Basilikum Babes, red) og 'Nutmeg Maidens' (muskatnød frøkener, red.).

Da han heller ikke dér rammer rigtigt, forsøger Victoria Beckham, der er iført en T-shirt med skriften 'Davids kone', så med 'Paprika girls'.

Det rigtige svar er naturligvis Spice Girls, og de mange fans af både David og Victoria Beckham er vilde med reklamen.

'I må lave en film sammen. I er begge fantastiske komikere,' skriver en bruger på David Beckhams Instagram blandt andet.

En anden bruger skriver:

'Dette er så morsomt!!!! Bedste Superbowl reklame nogensinde'.'

' I to er det bedste af det bedste.'

Fans er især begejstrede for Victorias T-shirt samt for forslaget om, at bandet hed 'Nutmeg Maidens'.

David og Victoria Beckham. Arkivfoto. Foto: Mpi04/AP/Ritzau Scanpix Vis mere David og Victoria Beckham. Arkivfoto. Foto: Mpi04/AP/Ritzau Scanpix

Det er for øvrigt ikke første gang, at parret begejstrer med deres samspil på skærmen.

Da Netflix i efteråret udgav en dokumentar om parret, begejstrede en særlig episode særligt de mange fans.

I dokumentaren, der omhandler parrets liv i de vilde 90’ere og 00er, hvor de blev tæt forfulgt af pressen, mens de begge var verdensstjerner, ser man på et tidspunkt David Beckham afbryde et interview med Victoria Beckham.

Her påstod den tidligere Spice Girls-sangerinde, at hun var vokset op i den trængte arbejderklasse.

»Vær nu ærlig,« lød det pludselig fra den pensionerede fodboldspiller.

»Jeg er da ærlig,« grinte Victoria Beckham.

Men den udlægning var den tidligere landsholdsanfører dog ikke enig i.

»I hvilken bil kørte din far dig i skole?« spurgte han insisterende, indtil hans kone til sidst – efter flere forsøg – svarede det, han ventede på:

»Jamen, det afhænger af … altså, ja, min far havde en Rolls-Royce i 80erne,« erkendte hun, inden David Beckham grinte og takkede for svaret om den dyre bil, inden han forlod rummet.

Super Bowl, der er USAs største sportsbegivenhed blev spillet natten til mandag dansk tid.

Kansas City Chiefs vandt over San Francisco 49ers.