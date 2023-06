»Dårlig, skuffende og utilstrækkelig.«

Det er nogle af de ord, som Nordnets investeringsøkonom, Per Hansen, sætter på udviklingen Lundbeck.

Vi taler helt præcist om den forventningsstyring, som Lundbeck har budt investorerne.

Emnet er blevet aktuelt, efter det danske medicinalselskab mandag har meddelt, at Lundbeck skifter ud på topposten. Deborah Dunsire bliver erstattet af Charl van Zyl.

Læs også: Den største fare ved P/E-tallet



Det ændrer nemlig ikke på, hvad investorerne har fået ud af at have Deborah Dunsire i spidsen for Lundbeck.

»Deborah Dunsire blev ikke nogen succes, hvis man spørger investorerne,« fastslår Per Hansen i en kommentar.

»Aktiekursen har det skidt og ligger på trods af aktuel stigning i 2023 på et niveau, som er under det halve af 2018, da hun tiltrådte,« uddyber han.

Læs også: Han købte sin første aktie før han ramte puberteten – i dag har han flere hundrede millioner i aktier

Du kan selv se, hvordan det er gået Lundbeck-aktien her.

Årsagen skal for ham at se findes i, at forventningsstyringen været »meget skuffende«.

Det betyder kort sagt, at Lundbeck ikke har været gode nok til at forklare investorerne, hvad de kunne forvente af udviklingen.

Læs også: C25-aktie topper listen: Se de 10 mest shortede danske aktier

Investorerne har med hans ord eksempelvis ikke »tilstrækkelig godt forberedte på, at pipelinen var så udfordret, som den var«.

Det hjælper heller ikke på det hele, at Lundbeck »desværre« har handlet »meget om Lundbeckfonden og for lidt om det børsnoterede Lundbeck«, mener Per Hansen.

Det blev i hans øjne ekstra tydeligt, da Lundbeck-aktierne blev delt i et »A- og B-hold«.

Læs også: Derfor kan danske aktier være sårbare



Selv om Lundbecks aktiekurs måske ikke er noget at glæde sig over, kan aktionærerne måske trøste sig ved, at Lundbecks økonomi har udviklet sig godt det seneste år, bemærker Per Hansen.

Det hører også med til historien, at der er sket noget med Lundbecks pipeline de seneste år, og at Lundbecks strategiske produkter »performer godt«, understreger han.

»Desværre står investorerne i et vist omfang tilbage med tomme lommer,« påpeger Per Hansen.

En del af forklaringen hænger ifølge ham sammen med, at »værdiskabelsen normalt kommer fra den gode og positive udvikling i omsætning, indtjening, pipeline og forventningsstyring«.

»Sidstnævnte har været dårlig/skuffende/utilstrækkelig, og derfor er vi der, hvor vi er i dag og aktuelt,« fastslår han og tilføjer:

»Den gode nyhed er, at det kan være en ny begyndelse. Den dårlige er en halvering af aktiekursen.«

Charl van Zyl overtager chefstolen 1. oktober 2023. Han har tidligere været hos nogle af verdens allerstørste medicinalselskaber. Det kan du læse mere om her.

Denne artikel er fra Euroinvestor.