Ørsted-aktien er blevet savet midt over i løbet af bare tre måneder.

Aktien i den danske energikoncern er faldet 50 pct. i løbet af de seneste tre måneder.

Mandag fortsætter nedturen for aktien i det danske selskab, der har specialiseret sig i udvikling og drift af havvindmølleparker.

Ørsted-aktien falder 3,9 pct. mandag. Det gør Ørsted-aktien til den af aktierne i det store toneangivende danske aktieindeks - C25-indekset - der er faldet ubetinget mest.

I løbet af 2023 har aktionærerne set, hvordan markedsværdi for milliarder er forsvundet. Selskabet har nu en markedsværdi på omkring 283 mia. kr.

Analytikerne, der følger aktien på nært hold, holder dog fast i, at den rummer et vist kurspotentiale.

De er dog splittede i forhold til, hvorvidt man skal købe Ørsted-aktien på nuværende tidspunkt, viser Bloomberg-data.

Ser man på hvad de professionelle analytikere i bankerne og analysehusene mener om Ørsted-aktien, så er der ifølge Bloomberg 34 analytikere, der har dækning af aktien. Af dem har 14 en købsanbefaling, mens 18 analytikere har en hold-anbefaling. 2 af analytikerne har en sælg-anbefaling.

Ser man på analytikernes kursmål, altså hvad analytikerne i gennemsnit vurderer, at aktiekursen vil bevæge sig imod inden for de næste 12 måneder, så ser de et kurspotentiale på næsten 81 pct.

De vurderer, at Ørsted-aktien kan bevæge sig imod 567 kroner.