Ud over Viggo Mortensen, der er født i New York, har Danmark aldrig haft en Oscar-nomineret skuespiller. Ifølge Soundvenues filmredaktør har Mads Mikkelsen med 'Druk' dog aldrig haft en bedre chance, når nomineringsfeltet bliver offentliggjort til marts.

'Druk' har allerede gået sin sejrsgang i Europa, hvor filmen i december fejede al modstand til side ved European Film Awards, der blandt andet sikrede Mads Mikkelsens prisen som 'Årets europæiske skuespiller'.

Filmredaktør Jacob Ludvigsen fremhæver i en klumme på Soundvenue herefter et par ting, der taler for en nominering:

For det første mener han, at 'Druk' i sig selv efterhånden er blevet favorit til at vinde prisen for 'Bedste internationale film'. Coronakrisen aflyste årets Cannes-festival og bremsede dermed oplagte konkurrenter.

Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen til den danske premiere på 'Druk' Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen til den danske premiere på 'Druk' Foto: Ida Marie Odgaard

Derudover mener han, at Oscar-akademiet på det seneste, for at komme af med det aldrende 'OscarSoWhite'-image, skæver mere internationalt og blandt andet sidste år overraskende gav hovedprisen for 'Bedste film' til den sydkoreanske 'Parasite'.

Jacob Ludvigsen fremhæver også, at Mads Mikkelsen er ved at være et kendt ansigt i Hollywood. Senest har han gjort sig bemærket ved at afløse Johnny Depp i 'Harry Potter'-efterfølgeren 'Fantastiske skabninger', og så vurderer filmredaktøren frem for alt, at feltet af 'Bedste mandlige hovedrolle'-skuespillere er svagt i år.

Coronakrisen har udskudt en masse amerikanske film, og det kan også være Mads Mikkelsens fordel.

Jacob Ludvigsen tilføjer dog i sin klumme, at det for det første stadig er meget sjældent, at europæiske skuespillere – bortset fra britiske – bliver nomineret til en Oscar, og at Mads Mikkelsen derudover ikke nævnes af de førende Oscar-eksperter, når de bliver bedt om at opridse mulige kandidater.

Tror du, Mads Mikkelsen kan blive nomineret til en Oscar for bedste mandlige skuespiller for sin præstation i 'Druk'?

I midten af december kommenterede Mads Mikkelsen 'Druks' Oscar-chancer således over for Berlingske:

»Jeg har været nomineret med tre forskellige film, men jeg har været en ulykkesfugl, for det er ikke sket endnu. Vi må håbe, at det bliver fjerde gang, hvis det kommer så langt. Det ville være en vidunderlig afslutning på den rejse, som Thomas og hans familie har været igennem. Men det er også meget fornemt, at den landede, hvor den gjorde, i går.«

Vi må vente og se. De nominerede bliver offentliggjort 15. marts. Oscar-showet afholdes 25. april.