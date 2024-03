»Jeg nåede at overveje, om jeg skulle forsøge at køre ind i autoværnet eller gasse op.«

Sådan beskriver 27-årige Jenni Jacobsen den højdramatiske situation, hun kom ud for tidligere i februar, da bremserne på hendes bil svigtede på vej hen imod et lyskryds i nærheden af Gistrup syd for Aalborg.

Heldigvis var der godt udsyn til begge sider, så i stedet for at fortsætte et desperat forsøg på at bremse, fortæller Jenni Jacobsen, som er gravid med tvillinger, at hun i stedet endte med at øge farten og undgå en kollision ved at køre over for rødt.

»Der kom heldigvis ingen. Men man sidder og er pissebange bagefter, fordi man jo lige er kørt over for rødt,« siger Jenni Jacobsen til B.T..

»Heldigvis er der ikke sket en ulykke, men jeg har oplevet det flere gange, at bremserne ikke virker.«

Tør du køre videre i bilen nu?

»Som det er lige nu, så kører jeg kun, når det er højst nødvendigt, når jeg skal på sygehuset til scanninger og blodprøver,« fortæller Jenni Jacobsen.

»Men jeg er hele tiden opmærksom på, at jeg skal køre med meget lav fart og have ekstra stor afstand til andre biler,« tilføjer hun.

Jenni Jacobsen fortæller, at hun og hendes kæreste købte bilen, en fabriksny Ford Mustang Mach-E i sommeren 2022 for lige over 500.000 kroner.

Hun beskriver samme problemer med bremserne, som en anden ejer af en Ford Mustang Mach-E, Ann Kristiansen berettede om over for B.T. tidligere på ugen.

Men i modsætning til Ann Kristiansen har Jenni Jacobsen også oplevet problemet i tørre vejrforhold i 40 graders varme i Italien.

Og de to er ikke alene. På Facebook-siden 'Ford Mustang Mach-E - bremseproblemer' kan man læse adskillige vidnesbyrd fra Ford-ejere, der har tilsvarende oplevelser.

Jenni Jacobsen fortæller, at hun begyndte at opleve problemer med bremserne et par måneder efter, at hun og kæresten havde købt bilen.

»På et tidspunkt fik vi kørselsforbud fra forhandleren, og bilen har været inde adskillige gange for at blive tjekket og få nye opdateringer og nye bremseskiver,« fortæller Jenni Jacobsen.

»Hvis jeg siger, at vi har oplevet problemer med bremserne 50 gange, så er det ikke en overdrivelse,« tilføjer hun.

Forhandleren Brdr. Hosbond bekræfter over for B.T., at bilen har fået ny bremseforstærker og opdatering af software en enkelt gang, i marts 2023.

Jenni Jacobsen fortæller, at Ford undervejs i forløbet – i slutningen af 2022 eller i 2023 – fløj en ekspert til Aalborg for at kigge på bilens bremsesystem.

Og der har da også været perioder, hvor der ikke har været problemer. Men de er altid vendt tilbage.

Nu kan Jenni Jacobsen imidlertid ingenting gøre.

»Nu siger forhandleren, at de har fået besked fra Ford Danmark om, at de ikke må tage bilen ind, for de kan ikke gøre noget ved problemet alligevel,« forklarer hun desuden.

Det får hende til at undre sig over, hvorfor Ford fortsætter med at insistere på, at hun skal køre videre som om, at intet var galt.

»Vi forstår ikke, at vores garanti ikke træder i kraft. Hvordan kan de få lov til at sige, at vi bare skal køre videre?,« spørger Jenni Jacobsen.

Hos Ford afviser kommunikationschef Lene Dahlquist, at man skulle have givet den besked til sine forhandlere.

»Jeg kan på ingen måder genkende, at vi har givet vores forhandlere besked om ikke at afhjælpe kunder, der føler sig utrygge. Det vil jeg gerne afvise,« skriver hun fredag i en mail til B.T.

»Ford-forhandlerne er, som vi, interesseret i at hjælpe og imødekomme vores kunder,« tilføjer hun.

Jenni Jacobsen undrer sig dog over, at Ford på sin hjemmeside markedsfører garantien under navnet 'kør uden bekymringer'.

'Hver Ford er bygget for at give dig mange års bekymringsfri bilkørsel. Pålidelighed, der understøttes af vores meget omfattende Ford-garantier,' lyder det på hjemmesiden.

I Ford-appen lyder det endvidere:

'Din nye bil kommer med ro i sjælen. Når du får din nye Ford leveret, modtager du en omfattende garanti, så du kan være tryg under kørsel.'

Og det kan Jenni Jacobsen ikke få til at hænge sammen.

»Hvordan kan de have ret til det? Der er ikke sket en ulykke endnu, men det kan ikke passe, at man skal derud, før der sker noget,« konstaterer hun.

»Vi gjorde dem opmærksom på problemet i 2022,« tilføjer Jenni Jacobsen.

I den seneste besked, som hun har modtaget fredag fra Ford Danmark, lover en medarbejder i kundeservice, at man vil vende tilbage i sagen.

'Vi tager din oplevelse alvorligt, og vi er i fuld gang med at undersøge sagen nærmere. I mellemtiden kan du fortsat køre i din Mustang Mach-E,' skriver Ford Danmark i beskeden, som B.T. har set.

»Jeg er meget skuffet over, at Ford tillader, at vi kører videre,« siger Jenni Jacobsen.

Hos Ford Danmark lyder beskeden over for B.T. fortsat fredag, at man i øjeblikket undersøger sagen, og at 'sikkerhed er en topprioritet hos Ford', og at man tager kundernes feedback meget alvorligt.

Lene Dahlquist pointerer i den forbindelse, at Ford ikke har udstedt instruktioner om, at stoppe kørsel i Mustang Mach-E.

»Hvis kunder i sjældne tilfælde oplever en usædvanlig bremsefornemmelse, kan det være nødvendigt at træde hårdere på bremsepedalen,« skriver Lene Dahlquist desuden.