Har du nogensinde oplevet, at bilen overhovedet ikke ville bremse?

Det har 30-årige Ann Kristiansen fra Aars, som ligger syd for Aalborg.

Hele tre gange på tre måneder, fortæller hun, og nu tør hun ikke længere sætte sig ind i sin bil, en Ford Mustang Mach-E fra 2021, når det regner eller har regnet.

Senest skete det for Ann Kristiansen søndag på motorvejen mod Hobro, da hun var på vej for at hente sine tre børn.

Hun var kørt fra motorvejen og op ad rampen for at standse ved hajtænderne inden et sving.

»Jeg trådte på bremsen, men den reagerede overhovedet ikke. Jeg trykkede og trykkede igen og igen, og jeg nåede virkelig at få det dårligt,« forklarer Ann Kristiansen over for B.T.

»Til sidst måtte jeg simpelthen hamre bremsen i med al min kraft, og jeg endte med at standse op ude på den anden side af hajtænderne.«

»Jeg blev skidebange. Jeg hylede og gik fuldstændig i panik,« fortæller Ann Kristiansen.

Hun forklarer desuden, hvordan hun nu har oplevet samme problem med bremserne i sin Ford ved tre forskellige lejligheder, siden hun og kæresten anskaffede den som brugtimport for 385.000 kroner i november måned.

Alle gangene har der været tale om regnvåde forhold, fortæller Ann Kristiansen.

»Nu tør jeg ikke længere køre i min bil. Bare tanken om, at man kommer kørende og ikke kan bremse, hvis en børnehave er i gang med at krydse vejen,« siger hun.

»Det føles helt uansvarligt. Og vi kan jo heller ikke leve med at skulle sælge den videre til andre vel vidende, at noget tilsvarende kan ske for dem,« understreger Ann Kristiansen.

Hun fortæller, at hun ved flere lejligheder har kørt bilen på værksted for at få fundet fejlen. Men det har man ifølge Ann Kristiansen ikke været i stand til.

Hun konstaterer imidlertid, at hun langtfra er den eneste, der har oplevet farlige situationer med en Ford Mustang Mach-E i regnvejr.

På Facebook kan man i gruppen 'Ford Mustang Mach-E bremseproblemer', som har flere end 300 medlemmer, nemlig læse om andre danskere, der river sig i håret over lignende problemer.

»Jeg kan slet ikke forstå, at Ford Danmark ikke indkalder alle bilerne eller bare alle dem, der har oplevet problemet,« siger Ann Kristiansen.

»De har fortalt mig, at de har sendt en mail ud til alle forhandlerne, så de vidste, hvad det drejede sig om, hvis køberne ringede.«

»Men da jeg talte med min forhandler i dag, vidste han ikke noget om det, og han sagde, at han ville give mig et kald torsdag eller fredag. Men jeg kan jo ikke køre videre og frygte, at det begynder at regne,« siger Ann Kristiansen.

B.T. har forsøgt siden mandag at få svar fra Ford i Danmark på en stribe spørgsmål omkring situationen. Først onsdag forklarer kommunikationschef Lene Dahlquist i en kortfattet mail blandt andet, at sikkerhed er en 'topprioritet' hos Ford.

B.T.s spørgsmål til Ford B.T. stillede mandag disse spørgsmål i en e-mail til Ford i Danmark: Kender I til, at danskere oplever problemer med bremser, der ikke virker i vådt føre, på denne model eller andre fra Ford?

Hvor mange henvendelser har I modtaget i den forbindelse?

Har I informeret forhandlerne om det?

Hvorfor er bilerne ikke blevet kaldt ind til et tjek?

Hvad skal kunderne gøre, hvis de har oplevet problemet?

Kan I forstå, hvis Ann Kristiansen og andre ikke længere tør køre i deres Ford i regnvejr?

»Vi tager kundernes feedback meget alvorligt og undersøger i øjeblikket sagen,« skriver Lene Dahlquist i en mail til B.T.

Hun konstaterer endvidere, at »Ford ikke har udstedt instruktioner om at stoppe kørsel af Mustang Mach-E.«

Men hun kommer med en opfordring til brugere som Ann Kristiansen:

»Hvis kunder i sjældne tilfælde oplever en usædvanlig bremsefornemmelse, kan det være nødvendigt at træde hårdere på bremsepedalen,« lyder budskabet fra Ford i Danmark.