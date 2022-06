Lyt til artiklen

Det plejer at være yndlingsbegivenheden for både russiske og internationale erhvervsledere, ligesom der plejer at være lagt op til de helt store, glamourøse fester.

Men når præsident Vladimir Putin i næste uge fra 15. -18. juni afholder det årlige 'Economic Forum' i Sankt Petersborg, så bliver situationen og stemningen en helt anden. Det skriver Bloomberg.

Der kommer nemlig til at være store ændringer fra Putins side, ligesom konferencen i år kommer til at stråle af fravær.

Mange af dem, der plejer at deltage, er nu underlagt sanktioner fra Vesten, og vil gøre, hvad de kan, for at undgå rampelyset.

Her ses Ruslands præsident Vladimir Putin sammen med russiske unge iværksættere og specialister under et møde forud for Sankt Petersborgs Internationale 'Economic Forum' i Moskva. Foto: SPUTNIK Vis mere Her ses Ruslands præsident Vladimir Putin sammen med russiske unge iværksættere og specialister under et møde forud for Sankt Petersborgs Internationale 'Economic Forum' i Moskva. Foto: SPUTNIK

Desuden er mange af dem, der ikke allerede er sanktioneret, bange for at deltage af frygt for at blive ramt af sanktioner.

Derfor har flere angiveligt spurgt Roscongress – der er arrangør af forummet – om at få deres navne slettet på de skilte, de får.

Flere erhvervsledere har også udtalt, at de vil gå tidligt for ikke at overvære Putins årlige tale. Ingen større internationale virksomheder har meldt deres ankomst, og mange har angiveligt aflyst deres deltagelse.

Temaet for dette års forum er 'Ny verden, nye muligheder', ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Men årets arrangement kommer ikke til at få så meget glamourfaktor, som det plejer, hvor blandt andet sangeren Robbie Wilimas er blevet fløjet ind for at underholde festdeltagerne.

Blandt andet vil den russiske storbank, Sberbank PJSC, ikke holde en fest i år, som de plejer. Forud for arrangementet er udenlandske besøgende desuden også blevet bedt om at medbringe kontanter – for på grund af sanktioner er det i øjeblikket kun russiske kort, der virker i Rusland.

Søndag meddelte Tass også, at Putin selv laver ændringer i sine planer. Mens han normalt har et møde med ledere af udenlandske virksomheder og internationale investorer, vil han ikke gøre det i år.

»Men vi udelukker ikke separate møder med iværksættere eller grupper af iværksættere. Som regel har Putin mange af sådanne møder i forbindelse med forummet, siger Putins pressesekretær, Dmitry Peskov,« til nyhedsbureauet.