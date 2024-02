Et sygdomsudbrud i primatanlægget har tvunget dyreparken Knuthenborg til at aflive en gruppe primater.

Det oplyser dyreparkens dyrlæge til TV2 Øst.

Det er en tuberkulosebakterie, som der ikke findes en effektiv behandling mod, som har smittet en gruppe dyr bestående af lemurer, tamariner og muntjakker.

»Vi er rigtig triste over at sige farvel til vores gruppe af små primater og muntjakker. Tuberkulosebakterien er desværre en sygdom, som ville fratage dem deres gode dyreliv. Vi måtte derfor tage den svære, men nødvendige beslutning at aflive dem,« siger Therese Hård, der er zoologisk- og veterinærchef i Knuthenborg Safaripark til mediet.

Knuthenborg er blandt andet kendt for sine giraffer og zebraer. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det vides endnu ikke, hvad dyreparken stiller op med de anlæg, som dyrene boede i.

Parken oplyser dog, at der ikke er konstateret smitte blandt parkens andre dyr.

Knuthenborg, der ligger på Lolland, betegner sig selv som Nordeuropas største safaripark.

Safariparken blev etableret i 1969 af den tidligere greve Adam W. Knuth, der fik de første zebraer, strudse og antiloper til stedet.

Siden har dyreparken udvidet dyreholdet, så der i dag 500 vilde dyr frit rundt på det gamle gods’ arealer.