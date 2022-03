En mand i begyndelsen af 30erne er søndag formiddag fundet død på en gård, efter at den blev ramt af en voldsom brand i de tidlige nattetimer.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss til Ritzau.

Søndag morgen oplyste vagtchefen til B.T., at man endnu ikke var lykkedes med at finde gårdens beboer, og at man derfor frygtede det værste.

Det er nu formodningen, at der er tale om beboeren, der tidligere søndag blev meldt savnet efter branden. Men det er endnu ikke blevet bekræftet.

De pårørende er blevet underrettet om udviklingen.

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 01:10, og da beredskab og politi nåede frem til adressen, blev de mødt af høje flammer.

Branden har forsaget massive ødelæggelser på gården.

Opdateres …