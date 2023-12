»Der er ikke flere børn, der skal miste deres far på den måde.«

I Løjt Kirkeby i nærheden af Aabenraa i det sønderjyske sidder en mand i dyb sorg.

13. juni i år mistede Hans Erik Meyer og hans kone deres 44-årige søn i en arbejdsulykke på Danish Crowns slagteri i Blans i Sønderjylland.

Michal Meyer blev klemt i en kassevasker – en slags stor industriopvaskemaskine – da et låg på 425 kilo lukkede ned over ham med et tryk på 800 kilo.

Få dage senere døde han af sine kvæstelser. Samme dag, som hans datter fyldte 11 år.

»Michal døde på sin datters fødselsdag. Det her skal stoppes. Andre familier skal ikke opleve det, som vi har været igennem,« siger Hans Erik Meyer, som siden den fatale sommerdag har kæmpet for at kaste lys over ulykken og for at ændre arbejdsmiljøloven.

For ikke nok med, at hans søn blev udsat for en tragisk ulykke, som kostede ham livet.

Der var også tale om en ulykke, som slet ikke burde kunne ske.

Peter Hasle, professor i arbejdsmiljø på Syddansk Universitet, har tidligere over for Fagbladet 3F kaldt ulykken for både »uforståelig« og »unødvendig.«

Arbejdstilsynet har nemlig ikke udført faste tilsyn på slagteriet i Blans de seneste 11 år.

I stedet har Danish Crown selv stået for kontrollen sammen med et privat certificeringsfirma.

De tilsyn har Arbejdstilsynet ingen indsigt i, skriver TV SYD på baggrund af et svar fra beskæftigelsesministeren til SF'eren, Karina Lorentzen Dehnhardt.

Der er simpelthen ingen offentlig kontrol med de private tilsyn af arbejdspladser.

Og det er et kæmpe problem, mener Hans Erik Meyer, som selv har mange års erfaring med fagligt arbejde som formand for foreningen Rejsearbejdere.dk.

»Det er katastrofalt. De kan lige så godt blive hjemme på deres kontorer, for de opdager ikke de ting, der er galt,« mener Hans Erik Meyer.

Maskinen, der dræbte hans søn, var blevet bygget om.

Stopknappen var pillet af maskinen og placeret på en væg 20 til 25 meter væk. Maskinen havde ikke noget nødstop, og der var heller ikke en alarm med lyd eller lys, når låget sænkede sig. Og så stod maskinen med spænding på.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skriver ifølge TV Syd i sit svar til Karina Lorentzen Dehnhardt, at hun snart vil indkalde til en drøftelse af, hvad der skal ske med den certificeringsordning, som lader private firmaer stå for kontrollen.

Efter ulykken gav Arbejdstilsynet Danish Crown i Blans et strakspåbud og indstillede til politiet, at der bliver rejst tiltale mod slagteriet for brud på arbejdsmiljøloven.

Danish Crown har tidligere udtalt til TV Syd, at ulykken har ramt arbejdspladsen som et chok.

»Det er heldigvis meget sjældent, at vi har ulykker af den karakter, og det har ramt arbejdspladsen som et chok. Vi har haft vores sikkerhedsfolk på alle vores 36 fabrikker til at gennemgå, om der kunne ske noget lignende med andre maskiner i produktionen. Så i nogle tilfælde har vi sikret maskinerne yderligere eller ændret nogle procedurer,« siger Jens Hansen.

Her et halvt år efter tragedien er politiet ikke færdige med at efterforske sagen.

Derfor har sagen endnu ikke haft konsekvenser for slagteriet, ligesom der heller ikke er blevet udbetalt erstatning til de pårørende.

Hans Erik Meyer fortsætter kampen for at få ledelsen i Danish Crown stillet til ansvar for ulykken og for at ændre lovgivningen, så kontrollen med arbejdspladser i Danmark bliver bedre.

»Sagen er slet ikke slut. Jeg bliver ved med at kæmpe. Så længe jeg kan og så længe, jeg lever.«