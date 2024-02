De mest uegnede gymnasieelever skal ikke hænge ved på uddannelsen i tre år blot for at dumpe til eksamen.

Organisationen Danske Gymnasier vil have mulighed for at sende eleverne ud, hvis de ikke efter uddannelsens tre første måneder består en stopprøve. Det skriver Jyllands-Posten.

»Det kan selvfølgelig lyde hårdt med stopprøver. Men gør man det ikke, risikerer eleverne alligevel at droppe ud efter nogle måneder og få nogle faglige nederlag med i bagagen, som de kunne have undgået,« siger Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier.

I øjeblikket stilles eleverne overfor to grundforløbsprøver, når de er igennem de første tre måneder. Det er disse to prøver, som Danske Gymnasier ønsker bliver omdannet til en stopprøve.

Dumper eleven til den prøve, så kan gymnasiet vælge at eleven skal forlade uddannelsen. Til gengæld skal det pågældende gymnasium hjælpe eleven videre til en anden uddannelse.

Henrik Nevers forklarer overfor Jyllands-Posten, at han ikke mener, det giver mening med elever på gymnasierne, som ikke er fagligt dygtige nok eller motiverede for uddannelsen.

Asger Kjær Sørensen, forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er dog ikke spor begejstret for forslaget.

Han mener ikke, at det er hensigtsmæssigt eller trygt, at starte på en uddannelse, hvor man risikerer at »ryge ud på røv og albuer« tre måneder senere.