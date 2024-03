Onsdag fremlægger regeringen en række tiltag, der skal styrke det udsultede danske forsvar og sikre Danmark mod den nye trussel fra Rusland Vladimir Putin.

Og der er lagt op til, at Danmark nu skal have et luftforsvar, så russiske missiler mod eksempelvis København kan skydes ned.

Missiler fra Rusland kan eksempelvis affyres fra den lille enklave Kaliningrad, der ligger mellem Polen og de baltiske lande ud til Østersøen.

I dag har Danmark ikke andet luftforsvar end det, vores allierede kan tilbyde eller det, der kan lade sig gøre fra skibe og kampfly.

Regeringen lægger op til at anskaffe to kortrækkende og ét langtrækkende jordbaseret luftforsvarssystem, som ifølge forsvarsministeriet vil bidrage til at beskytte Danmark mod angreb fra luften.

Et af de meste kendte luftforsvarssystemer er det amerikanske Patriot-system.

Det er effektivt, men også teknisk kompliceret og kræver meget mandskab. Det kan også købes fra Israel, der har de såkaldte David's Sling. Det er billigere og lettere at betjene.

Det kommer ifølge regeringen til at koste ca. 19 mia. kroner frem mod 2033 at kunne beskytte Danmark mod russiske missiler.

Ifølge forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) kommer det til at tage fem til syv år af få et luftforsvar, fremgår det af et svar på pressemødet onsdag.