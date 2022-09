Lyt til artiklen

Kong Charles har den seneste tid kunnet finde sig selv midt i et stormvejr på de sociale medier.

Det sker, efter at det kom frem, at hans bror prins Andrew kan vikariere for kongen.

Sådan er loven nemlig i Storbritannien, skriver Dagbladet.

Loven siger, at kongens kone sammen med de næste fire i arvefølgen kan træde ind i stedet for regenten som afløser, hvis han for eksempel er syg eller i udlandet.

Det betyder altså, at prins William, prins Harry, prins Andrew og sidstnævntes datter prinsesse Beatrice kan agere stand-in for kongen.

Det har fået internettet til at koge. Mange mener nemlig ikke, at prins Andrew, der mistede alle sine titler, efter han i januar indgik forlig i Epstein-Giuffre-sagen, burde kunne vikariere for kongen.

Flere kritiserede kongen for at have udpeget de pågældende personer til jobbet.

Det er dog ikke ham, der har udpeget dem men derimod en lov fra 1937, kaldet Regency Act.

Og nu vil kong Charles ifølge The Telegraph ændre loven. Han vil ændre den således, at det kun er arbejdende kongelige, der kan være stedfortrædere.

Hvis lovændringen fuldføres, så vil det betyde, at både prins Harry, prinsesse Beatrice og prins Andrew kan miste deres 'vikarstatus'.