Alle borgere i Sverige må indse, at det kan ske – og må derfor forberede sig på det.

På at landet kan komme i krig.

Sådan lyder de opsigtsvækkende udmeldinger fra fremtrædende politiske og militære personer nu. Det skriver TV4.

I første omgang var det civilforsvarsminister Carl-Oskar Bohlin, der sagde de seks ord i en tale søndag ved Folk och Försvars Rikskonferens.

»Der kan blive krig i Sverige,« lød det med »usminket tydelig«, som han samtidig kaldte det.

Det er selvfølgelig den russiske invasion af Ukraine, der er anledningen til opråbet fra ministeren.

I talen gjorde han det derfor videre klart, at hvis et land skal kunne forsvare sig mod et lignende angreb, kræver det en bevidsthed om situationens alvor.

Og derfor opfordrede han det svenske samfund til på alle leder og kanter at indstille sig på truslen fra øst.

Den svenske forsvarschef, Micael Bydén (tv.). Her i samtale med polske kollegaer under en øvelse. Foto: Johan Nilsson/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg forsøger at åbne en dør, der ofte er blokeret med alle livets krav til hverdagen, udfordringer og prøvelser,« sagde Carl-Oskar Bohlin.

Mandag morgen erklærede den svenske forsvarschef, Micael Bydén, sig så enig i de dystre fremtidsscenarier.

Det skete i et interview med TV4.

»Vi må forstå, hvor alvorlig situationen faktisk er, og at man helt ned til den enkelte person forbereder sig på det,« sagde kommandørchefen her:

»Kig på nyhederne fra Ukraine og stil de enkle spørgsmål: Hvis det sker her, har jeg så styr på mine ting? Hvad skal jeg gøre? Jo flere, der har tænkt, overvejet og forberedt sig, jo stærkere er vores samfund.«

Micael Bydén understregede dog, at befolkningen ikke skal miste håbet på grund af udmeldingerne.

»Det er ikke en holdbar strategi at basere planer på håb, men håbet skal stadig eksistere. Alt er ikke kulsort,« sagde han.