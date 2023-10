Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Prøv den her og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Mette Frederiksen blev i 2019 den yngste statsminister nogensinde. Hvor gammel er Mette Frederiksen i dag? 43 år

45 år

51 år Da Mette Frederiksen i 2015 overtog formandsposten efter Helle Thorning-Schmidt, fortalte hun i sin tiltrædelsestale selv det øgenavn, som hun var blevet tildelt i sine unge dage som politiker. Hvad var øgenavnet? Skrigeskinken

Hardhitteren

Duksepigen Mette Frederiksen har for flere gange fortalt, at hun gerne ville arbejde som skolelærer, hvis hun ikke lige var statsminister. Men hvilken uddannelse har Mette Frederiksen egentlig? En bachelor i samfundsfag med sidefag i retorik

En bachelor i administration og en masteruddannelse i Afrikastudier

En kandidat i statskundskab (men har aldrig afleveret sit speciale) Mette Frederiksen optræder gerne med bogreoler og litteratur på sine sociale medier. Hvilken bog kalder Mette Frederiksen for sin absolutte yndlingsbog? Planen af Morten Pape

'Dræb ikke en sangfugl' af Nelle Harper Lee

Fluernes Herre af William Golding Mette Frederiksen er fra Aalborg og skiftede i 2018 fra at stille op i Ballerup-kredsen til at stille op i Aalborg Øst. Men hvor bor Mette Frederiksen egentlig? I en villalejlighed i Hareskovby nord for København

I en lejlighed i Indre By i København

I en en murermestervilla på Amager

