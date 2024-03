I mere end fem år har fire familier bag en af de store bilaktører, Semler, redet på en bølge af succes, der gav dem en fornem placering blandt Danmarks rigeste.

Men selv om det nyeste regnskab atter engang viser et gigantisk overskud på knap en milliard kroner, så er der også bekymringer på vej. Derfor vil man nedlægge stillinger og lukke et showroom.

Det skriver Semler Group i en pressemeddelelse.

Ifølge Semler Groups administrerende direktør, Ulrik Drejsig, så er årets resultat – før skat på 897 millioner kroner i det netop offentliggjorte årsregnskab for 2023 – ellers ganske tilfredsstillende.

direktør Lars Kornelius, direktør i Semler Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere direktør Lars Kornelius, direktør i Semler Foto: Niels Ahlmann Olesen

Men trods det gode resultat har Semler Group alligevel haft et udfordrende år med 'en ekstraordinær priskrig og en hastig transformation mod elbiler.'

»Jeg er godt tilfreds med det resultat, vi leverer i et svært marked. I både bil- og maskinbranchen oplevede vi i 2023 en markant ændret kundeadfærd og pressede markedsvilkår, men vi evnede at øge vores markedsandele, vores omsætning og vores resultatet af den primære drift,« udtaler Ulrik Drejsig pressemeddelelse.

Ifølge Drejsig har Semler Group godt kunnet mærke, at stigende renter har gjort det dyrere for kunderne at finansiere biler og maskiner, mens Semler selv også har haft øgede udgifter på over 100 millioner kroner det seneste år til finansieringsomkostninger.

Samtidig er koncernen blevet ramt af, at man har måttet nedskrive varebeholdningen grundet prisfald på brugtvognsmarkedet.

»Det er klart, at både afskrivninger og renter har gjort ondt med en samlet resultatpåvirkning på mere end 200 millioner kroner i 2023,« udtaler Ulrik Drejsig.

Han har svært ved at se en ende på den negative spiral:

»Jeg vil gerne være positiv, men de høje renter ser ud til at fortsætte langt ind i 2024, og det samme gør forbrugernes ændrede adfærd. Ingen ved, om bunden af brugtvognsmarkedet er nået. Derfor har vi valgt at igangsætte initiativer allerede nu til at reducere vores omkostninger og justere forretningen til den hastigt forandrende markedssituation i særligt Danmark,« siger han.

Blandt de initiativer, som Semler har sat i gang, er blandt andet at man inden for en 'overskuelig fremtid' vil lukke Volkswagens showroom for elbiler i København, som man åbnede i 2021.

Derudover vil Semler nedlægge en række stillinger på blandt andet hovedkontoret i Brøndby, hvorfra virksomhedens mere end 30 danske og udenlandske datterselskaber ledes.

Semler Group blev oprindeligt stiftet af brødrene Axel og Johannes Semler i 1917 under navnet Skandinavisk Mortorkompagni.

Semler Group ejes i dag af fire familier, der alle er efterkommere af de to brødre. De fire er Familierne Mourier, Christiansen, Nielsen og Stifter.

Tilsammen er de fire familier noteret med en fælles formue på 9,2 milliarder kroner, hvilket i 2023 førte til, at familierne blev placeret som nummer 23 på Økonomisk Ugebrevs liste over Danmarks 100 rigeste.

Semler foretager blandt andet import og detailsalg i Danmark af Volkswagen personbiler, Volkswagen erhvervsbiler, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren, Ducati motorcykler og desuden Aston Martin i Stockholm.

Ifølge Semler blev cirka hver fjerde solgte bil i 2023 importeret og solgt af Semler Gruppen.

Semler har desuden en afdeling med maskiner til både landbrug og entreprenører.