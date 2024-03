Opmærksomheden har – igen – været enorm.

Det kan svindlere godt finde på at udnytte. Så pas på.

Sådan lyder advarslen fra Nordjyllands Politi på X i anledning af, at der mandag bliver åbnet helt og aldeles for sluserne til danskernes årsopgørelser hos Skat.

»Svindlere vil prøve at udnytte den store interesse for årsopgørelsen til at sende falske mails og sms’er,« lyder det.

Sådan kunne en falsk mail se ud. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Sådan kunne en falsk mail se ud. Foto: Nordjyllands Politi

Allerede siden fredag har der været timelange ventetider på Skats hjemmeside, fordi rigtig mange danskere har villet tjekke, om de skulle have penge tilbage. Eller værre: Skal betale tilbage.

Søndag aften lød vurderingen fra styrelsen, at mere end 1,4 millioner brugere havde logget ind.

Derfor skriver politiet også direkte til dem, der midt i ventetiden skulle modtage en sms eller mail, der sandsynligvis er falsk:

»Udlever ALDRIG konto- eller betalingsoplysninger via mail, sms eller telefon.«