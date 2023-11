En 15-årig dreng bliver mandag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers.

Her sigtes han for manddrab, oplyser Østjyllands Politi på det sociale medie X.

Drengen bliver efter planen fremstillet klokken 11.00, hvor anklager ved anmode om dørlukning.

Det var søndag aften, at en jævnaldrende dreng på brutal vis blev frarøvet livet. Han blev stukket med kniv på Stationsplads i Grenaa.

Kort efter anmeldelsen var der flere patruljer på stedet, og den 15-årige blev hentet med ambulance, men hans liv stod ikke til at redde.

»Det er voldsomt tragisk, at så ungt et menneske er blevet dræbt,« lød det fra politiinspektør René Raffo, der understregede, at det er for tidligt at sige noget om motiv.

»Men vi vil gøre alt, vi kan, for hurtigt at finde frem til, hvad der er sket.«

Vælger retten at efterkomme anklagerens anmodning om dørlukning, vil det ikke være muligt for offentligheden at få indblik i politiets beviser mod ham eller hans eventuelle forklaring i retten.

