Tidligt mandag morgen fandt en ravsamler en livløs person i vandkanten på strækningen mellem Fjaltring og Ferring.

Personen var ikke til at identificere ved første undersøgelse, men nu kan der være nyt, skriver TV Midtvest.

Mediet har talt med Lars Even, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Den døde person har ligget i vandet i et stykke tid, og derfor var det svært for politiet at identificere vedkommende.

Den fundne kvinde er muligvis en 70-årig kvinde, der er savnet i Esbjerg.

»Esbjerg har i hvert fald meldt, at de har savnet hende i nogle uger. Hun er savnet efter, at hun har været i vandet,« siger vagtchefen til TV Midtvest.

Der vil være ligsyn og obduktion de kommende dage, hvor man med sikkerhed kan afgøre identiteten på personen.

B.T. følger sagen.