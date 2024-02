Det nye løvehold i 'Løvens hule' er kommet skidt fra start. I hvert fald hvis man ser på seertal.

Sidste år valgte Jesper Buch, Jacob Risgaard og Christian Arnstedt at forlade DR's populære iværksætter-program, og nu viser en gennemgang af årets første tre udsendelser et indtil videre markant fald i seere.

'Løvens hule' kører i år på niende sæson.

Det nye løvepanel består af investorerne Louise Herping Ellegaard og Anne Stampe, der blev introduceret i sidste sæson. Derudover de tre nye ansigter Morten Larsen, Tahir Siddique og Nikolaj Nyholm.

Sidste år blev de tre første udsendelser ifølge analysebureauet Nielsen.com i gennemsnit set af 664.667 danskere.

I år er gennemsnittet faldet til 535.000, hvilket altså i gennemsnit giver et fald på cirka 130.000 seere til hvert afsnit.

Et fald på 129.667 seere Her kan du se et overblik over seertallene for de første tre 'Løvens hule'-udsendelser i 2023 og i 2024. 2023: Program 1: 664.000 Program 2: 669.000 Program 3: 661.000 Gennemsnit: 664.667 2024: Program 1: 531.000 Program 2: 539.000 Program 3: 535.000 Gennemsnit: 535.000 Det giver i gennemsnit et fald på 129.667 seere til hvert afsnit.

Stine Preem, der er DR's redaktør for 'Løvens hule', erkender, at den nye sæson af 'Løvens hule' overordnet set ikke er kommet så stærkt fra land målt på seertal.

Hun hæfter sig ved, at de på flow-tv i år har haft hård konkurrence fra TV2.

»Umiddelbart forholder det sig sådan, at flowprogrammerne har ligget over for to håndboldkampe (Danmark-Norge og Danmark-Tjekkiet, red.) og 'Beliggenhed', som er en af TV2s største succeser, så det har været en anden konkurrence i år. Der er jo virkelig håndboldfeber i Danmark, og det er gået udover flowvisninger.«

Hun tilføjer:

»Det positive er, at det streamer lige så, godt som det plejer. Det er super positivt for os, når man tænker på at det er et nyt hold.«

Stine Preem kalder det en 'stor omvæltning' at starte en ny sæson med tre nye løver.

Jacob Risgaard og Jesper Buch valgte efter sidste sæson at stoppe med at lave 'Løvens hule'. Foto: DR Vis mere Jacob Risgaard og Jesper Buch valgte efter sidste sæson at stoppe med at lave 'Løvens hule'. Foto: DR

»Det har vi ikke prøvet før. Også med deres personligheder. Jesper Buch har jo været med fra starten, så det er en stor udskiftning.«

Hun fortsætter:

»Så det har vi været meget spændte på - og der er det virkelig positivt, hvor godt seerne har taget i mod de nye. 'Løvens hule' er stadig en af vores mest streamede programmer i løbet af året.«

Adspurgt hvilke tanker DR gør sig om fremtiden for 'Løvens hule', fortæller Stine Preen, at der er mange ting, der spiller ind.

»Det er ikke kun seertal for os, så det evaluerer vi altid på, når sæsonen er slut. Lige nu kan vi ikke sige mere om fremtiden, andet end at vi er glade for, hvordan det ser ud i dag med de nye profiler, der er kommet ind, og hvad de bidrager med.«

Prøvede I at få de gamle løver til at blive?

»Jesper, Jacob og Christian havde lagt et rigtig stort stykke arbejde i det og havde lavet rigtig mange investeringer. De var glade for at være med, men de havde også givet alt, det de havde - og så skal man heller ikke mere. Det er hverken fedt for seerne eller os, så alt er godt der.«