Det er snart halloween, og det har deltagerne i ugens 'Vild med dans' benyttet sig af på denne fredag den 13.. Og det blev noget af gyser – i mere end en forstand.

Aftenens første to par var decideret 'scary' at se på, som dommer Anne Laxholm formulerede det. Men mens den erfarne dommer primært hentydede til Frederik Trudslev og Jenna Bagges halloween-udklædning, så var det for B.T.’s skribenter selve niveauet i showet, der skræmte.

For især i begyndelsen virkede det meget lavt.

Det bliver jævnligt debatteret, om 'Vild med dans' er ved at uddatere sig selv. Og jubilæumsår eller ej, så er vi måske ved at være der.

I hvert fald er det svært at få øje på den glimmer, glamour og stjernestøv, der tidligere gjorde det til en af Danmarks største seermagneter.

Showet bliver afholdt i en trist tidligere industribygning, og den røde løber er et tæppe, der er klistret fast til det rå betongulv i den grå kælder med sort tape. Så man forstår måske godt, hvis de mere kendte ikke gider at lægge vejen forbi?

HELDIGVIS blev selve showet dog bedre, som tiden skred frem. Og især, da årets vel nok eneste rigtige A-kendis i programmet – topdesignere Søren Le Schmidt – kom på dansegulvet som fjerde par og viste både passion, en smart dragt og en overraskende tatovering, fik det vækket tilskuerne fra zoombiedvalen.

Der er forskel på, hvad dommerne kan lide, og hvad publikum kan lide. Og aftens top bliver derfor delt.

Søren Le Schmidt vinder på outfit, og fordi han som den første af amatørdanserne endelig satte en høj standard, da han med sin dansepartner Mie Moltke indtog scenen som det fjerde par.

Dommer Sonny Freddie havde da også svært ved at skjule sin begejstring:

»Du er, tror jeg, en af mine favoritter, men jeg er ikke fuldstændig solgt endnu,« lød det fra den erfarne tidligere danser, der gerne ville se Sørens overkrop blive mere 'blød' – og samtidig se nogle flere smil fra kjoledesigneren.

Men aftenens sidste par, skuespilleren Sebastian Bull, vandt også disse skribenternes hjerter, da han med danseren Asta Bjørn i bedste 'underdog'-stil kom ind og både gav den drama, puls, og ja, hev tilskuerne lidt ud af den trance, som de var kommet i, efter at have hørt værterne og dommerne bruge ordene 'uhyggeligt' og 'gyser' mange, mange, mange gange.

De blev aftenens bundskrabere hos dommerne og også hos B.T.s skribenter.

For selv de bedste zombiestunts kunne ikke få stivheden ud af Andreas Bos krop og få noget rytme ind.

Dommeren Sonny Freddie- Pedersen forsøgte at pakke det pænt ind:

»Tak fordi du blottede dig rent kropslig,« sagde han. Og det var pænt sagt. Meget pænt. Skal vi ikke bare sige det?

Dog må vi også tage manglen på glamour, og de lidt tarvelige omgivelser, som tilskuerne – herunder dansernes venner og familie – bliver mødt med, inden de kommer ind i studiet ind under 'aftenens bund'.

Dybe udskæringer hos mænd var åbenbart et hit denne fredag aften. I hvert fald var det noget, som værten Martin Johannes Larsen fremhævede gang på gang. Og han undlod endda at bruge ordet 'uhyggeligt' imens.

B.T.s skribenter er helt enige i, at især Søren Le Schmidts åbne ryg med en kæmpe (u) ægte tatovering var en showstopper.

Men Sebastians Bulls smarte paso-jakke, der afslørede hans store ar på maven, var også en velgennemtænkt detalje, som øgede det kunstneriske udtryk.