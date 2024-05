I høj fart kørte en lille mørk bil væk.

Men hvad chaufføren ikke vidste var, at hans nummerplade blev taget.

B.T. kan nu fortælle, at Thomas Thomsen allerede i 2010 var i politiets søgelys og blev efterforsket for et overgreb, der fandt sted i det centrale Aalborg.

Her blev en ung kvinde udsat for en voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje i en lejlighed i Svendsgade om morgenen 10. oktober 2010.

Thomas Thomsens forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, fortæller, at hendes klient nægter sig skyldig i sagen fra 2010.

Det var lidt over en måned efter overgrebet blev begået – 20. november 2010 – at den lille mørke bil fik travlt med at komme væk fra stedet.

Charlotte, der boede i stuelejligheden, fortæller, at det ikke var første gang, hun havde set, at en mand kiggede ind ad vinduet efter forbrydelsen.

»Han kom tilbage flere gange efter 10. oktober i 2010, hvor min veninde Rikke blev udsat for overgrebet. En aften kunne jeg se, at der stod en mand ude foran vinduet og kiggede ind,« fortæller hun i dag.

Men den tidlige morgen var anderledes, for hendes daværende kæreste var i lejligheden.

Straks efter de havde set manden i baggården, greb Charlottes kæreste sin jakke og løb ud på gaden. Her kunne han se, at en mand løb ud af baggården mod Valdemarsgade, en sidegade til Svendsgade.

Han nåede ikke at stoppe manden. Men han så nummerpladen.

Thomas Thomsen mistænkt

Charlotte skyndte sig at ringe til politiet og oplyse nummerpladen.

Politiet tog affære og søgte på, hvem ejeren af den lille mørke bil var. Søgningen gav et klart resultat:

Thomas Thomsen.

Rikke og Charlotte har valgt at fortælle deres historie, efter de blev afvist som vidner i ankesagen mod Thomas Thomsen, der er dømt for drabet på den unge sygeplejerskestuderende Mia Skadhauge Stevn.

Begge kvinder er anonyme og har fået dæknavne af hensyn til sagens karakter, men B.T. er bekendt med deres identitet.

I 14 år har de gået uvidende om, hvad der skete med dem den oktobermorgen i 2010. Men i starten af marts i år modtog Rikke pludselig et chokerende brev fra Statsadvokaten.

I brevet stod der, at hun var blevet udsat for en voldtægt, og at Politiet havde sigtet Thomas Thomsen for forbrydelsen, efter politiet havde fået et dna-match fra lejligheden, der med den største sandsynlighed viste sig at stamme fra morderen.

Men Thomas Thomsen kommer aldrig til at blive retsforfulgt for voldtægten, da sagen er blevet forældet.

Satte kamera op

Politiet valgte at hjælpe charlotte med at fange den mand, der flere gange havde kigget ind ad vinduet.

Her kan man se Charlottes lejlighed i Svendsgade i det centrale Aalborg. Det er vinduet inde på værelset, der stod åbent, og hvor borde og stole var skubbet hen under vinduet. Foto: Foto: Privatfoto Vis mere Her kan man se Charlottes lejlighed i Svendsgade i det centrale Aalborg. Det er vinduet inde på værelset, der stod åbent, og hvor borde og stole var skubbet hen under vinduet. Foto: Foto: Privatfoto

»Det startede med, at de havemøbler, der var stablet sammen under mit vindue 10. oktober, som gerningsmanden kom ind ved hjælp af, igen blev sat på præcis samme måde under mit vindue.«

»Jeg kontaktede Nordjyllands Politi, som kom ud og satte et stort kamera op inde i mit soveværelse. Det pegede hen mod vinduet. De fortalte, at jeg skulle lade mit gardin stå syv til otte centimeter åbent, så det kunne filme ud.«

»Så gik der måske ikke mere end et par dage, før den var gal igen. Jeg kom hjem fra mit arbejde i Jomfru Ane Gade tidligt om morgenen.«

»Inde i soveværelset kunne jeg se, at der stod en og kiggede ind ad vinduet. Han kiggede på mig, og jeg kiggede på ham. Jeg blev helt forvirret, for han lignede et dyr, der blev fanget af forlygterne, han stirrede bare på mig. Jeg tog straks min telefon og ringede til politiet,« fortæller Charlotte.

Manden løb fra stedet, da hun tog sin telefon frem.

Thomas Thomsen afhørt

Efter politiet havde fundet frem til, at Thomas Thomsen ejede den lille mørke bil, blev han indkaldt til en afhøring hos Nordjyllands Politi.

Her fik han at vide, at han var mistænkt i sagen.

Han nægtede sig også skyldig dengang.

Ifølge Charlotte ringede hun til politiet efterfølgende for at høre, om nummerpladen havde ført til noget. Angiveligt lød forklaringen dengang, at en ung mand havde været i 7-Eleven butik for at købe smør ved halv seks-tiden om morgenen og derefter var gået ind i baggården for at tisse.

12. januar 2011 valgte politiet at indstille efterforskningen mod Thomas Thomsen, da man ikke havde de fornødne beviser mod ham.

Charlotte fortæller, at manden ikke dukkede op igen efter episoden 20. november 2010. Hun valgte at flytte fra lejligheden i Svendsgade to måneder efter, da hun flyttede sammen med sin kæreste.

B.T. har forelagt Nordjyllands Politi sagsforløbet og spurgt, hvorfor Thomas Thomsen ikke blev sigtet i sagen, og hvorfor der ikke blev sendt en patrulje til stedet, da Charlotte observerede en mand i baggården første gang.

I en mail skriver vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi Frank Olsen:

»Det lykkedes desværre ikke for politiet, trods en række efterforskningsskridt, at finde en gerningsperson til forbrydelsen. Det skyldes, at der ikke blev fundet nogle beviser, der kunne fastlægge identiteten på gerningspersonen. Vi kan supplerende oplyse, at politiets efterfølgende opsatte videoovervågning desværre heller ikke kunne bidrage med informationer af betydning for sagen.«

»Vi kan i den forbindelse oplyse, at i løbet af politiets efterforskning af sagen var der tre mistænkte personer, der alle blev afhørt til sagen. Ingen af disse blev sigtet. Det skyldes den omstændighed, at politiet ikke har kunnet knytte dem til gerningsstedet på dagen for forbrydelsen.«

»Hvorvidt politiet akut måtte have afsendt patruljer til stedet – da en mand senere blev observeret omkring adressen – har vi umiddelbart ingen oplysninger om,« skriver Frank Olsen.

Sagen lukket

Det fremgår af dokumenter, som B.T. har set, at Thomas Thomsen senere blev sigtet i sagen, efter politiet fik et match på et dna-spor, der blev fundet ved lejligheden i 2010. Det resultat kom først i efteråret 2023, efter politiet fik en bedre metode til at undersøge og sammenligne dna-spor.

Sigtelsen er i dag frafaldet, da Nordjyllands Politi og Statsadvokaten har vurderet, at han ikke kan blive dømt, da sagen er forældet.

Thomas Thomsens forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, fortæller til B.T.:

»Han har ikke yderligere at bidrage med til sagens oplysning, end det han tidligere har forklaret til politiet. Dertil er sagen forældet og påtale mod min klient er under alle omstændigheder opgivet. Jeg ser derfor ingen relevans i, at der spekuleres mere i denne sag.«

Ifølge loven bliver en sag forældet efter 10 år, hvis man maksimalt kunne have fået 10 års fængsel og forurettede er over 18 år. Thomas Thomsen blev først sigtet i denne sag 9. april 2024. Sigtelsen blev frafaldet 25. april 2024.

Rikke og Charlotte har fået at vide af politiet, at sagen nu er lukket.