Noget så simpelt som at finde en parkeringsplads kan få manges blod til at koge.

Dette var også tilfældet for den tidligere NFL-spiller Orson Charles, der ifølge flere amerikanske medier er blevet anklaget for grov vold efter en hændelse fredag ​​aften i Ybor City-kvarteret i Tampa, Florida.

CBS Sports skriver, at Charles henvendte sig til to politibetjente, der havde fri, i en strid om en parkeringsplads, ifølge Tampa Police Department, og truede med at skyde betjentene med en pistol, han bar, før han blev tilbageholdt tidligt lørdag.

Charles forsøgte at parkere ved krydset mellem 19th Street og 8th Avenue kort før midnat fredag, men ifølge politiet slog en anden bil ham af pladsen, nemlig de to betjente.

Charles fortsatte angiveligt med at nærme sig førersiden af ​​den anden bil, mens han fandt en pistol frem under sin skjorte og truede med at skyde dem.

Betjentene viste angiveligt deres politiskilte til Charles, som fortsatte med at true dem, før betjentene kørte væk.

En tredje betjent uden for tjeneste fulgte i stedet efter Charles og kort tid efter blev han anholdt.

Charles er siden blevet anklaget for grov vold med et dødbringende våben og for at bære et skjult skydevåben. Begge er forbrydelser i Florida.

Orson Charles sluttede karrieren i 2019 hos Denver Broncos, hvilket var hans syvende hold, siden han blev draftet af Cincinnati Bengals i 2012.