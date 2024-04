Efter at have været et mysterium i knap ni måneder kom det første gennembrud i sagen om den savnede franske dreng Émile i weekenden.

Desværre var der tale om en tragisk udvikling, da han blev fundet død. Nu er der indsat specialiserede hunde, der skal lede efter flere spor i området.

Det skriver det franske medie Le Figaro.

Mandag formiddag har omkring 75 gendamer slået ring om det område ved den lille landsby Haut-Vernet, hvor en vandrer i lørdags gjorde et uhyggeligt fund, da vedkommende fik øje på nogle små knoglerester, som senere viste sig at stamme fra den savnede dreng.

Her ses franske betjente ved landsbyen Haut-Vernet den 31. marts. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses franske betjente ved landsbyen Haut-Vernet den 31. marts. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Gendamerne afspærrer i øjeblikket alle veje og stier ind til området for at forhindre, at borgere og andre folk på vandretur går ind på området og risikerer at »forurene« stedet, hvor man lige nu leder efter andre spor, der kan klarlægge, hvad der helt præcist skete med Émile.

Han blev den 8. juli passet af sine bedsteforældre i den lille landsby, da han pludselig forsvandt.

Siden har man ledt efter ham – men uden at finde de mindste spor.

Indtil i lørdags, hvor en person på vandretur meddelte, at vedkommende havde fundet noget blot få kilometer fra Haut-Vernet.

Her ses et billede af den lille franske landsby, hvorfor Émile forsvandt i sommer. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede af den lille franske landsby, hvorfor Émile forsvandt i sommer. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Fundene, som ifølge de franske medier blandt andet inkluderer et kranie, er siden blevet dna-testet, og det er fastslået, at der er tale om den lille dreng, der blot blev to og et halvt år.

Til Le Figaro fortæller det franske politi, at man nu har indsat hunde, der er »specialiseret i eftersøgning af menneskelige rester« i området, hvor fundet blev gjort, i et forsøg på at finde »eventuelle spor eller ledetråde«.

Derudover oplyser politiet blot, at man efterforsker »alle spor«.

En talsperson for gendarmeriet, Marie-Laure Pezant, fortæller derudover til BFM TV, at omkring 100 politifolk er på stedet denne mandag – hvor målet blandt andet er at afgøre, hvor længe de fundne knoglerester har ligget i området.

Her ses franske betjente ved landsbyen Haut-Vernet den 31. marts. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses franske betjente ved landsbyen Haut-Vernet den 31. marts. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

»Antropologer har analyseret knoglerne, men deres ekspertise omfatter også evnen til at gå ind og se, om der er noget, der tyder på, at knoglerne har været der i nogen tid,« siger hun og tilføjer:

»De kommer til at foretage udgravninger.«

Til det franske medie fortæller også en retsmediciner, Bernard Marc, at man formentlig vil se nærmere på selve jorden i området.

Blandt andet vil man kunne tage prøver af den jord, som er fundet på knogleresterne – og se, om den matcher med den jord, hvor de blev fundet, eller om jorden kan stamme fra et andet område.

Der er indtil videre ikke oplyst noget om en mulig dødsårsag, og politiet har oplyst, at man fortsat holder alle muligheder åbne.

