Store dele af Frankrig er i øjeblikket i sorg over den tragiske sag om den blot to-årige dreng Émile Soleil. Hans lig blev fundet 30. marts efter ni måneders desperat eftersøgning.

Nu reagerer familien til den nu afdøde dreng.

»Tiden er til at sørge, fordybelse og bøn,« lyder det fra familiens advokat ifølge det franske medie Le Parisien, som i løbet af søndagen har bragt en liveblog om fundet af Émile Soleil.

Den på tidspunktet bare to-årige dreng forsvandt fra bedsteforældrenes hjem 8. juli sidste år i byen Haut-Vernet, der ligger i den sydøstlige del af Frankrig.

Émile Soleil var ved at lege i haven, mens bedsteforældrene var ved at gøre deres bil klar til en tur.

Her forsvandt Émile sporløst.

Siden har der været store eftersøgninger af den lille dreng.

Men lørdag 30. marts fandt en person et kranie under en gåtur. Siden har retsmedicinere slået fast, at det stammer fra Émile Soleil.

Endnu står det ikke klart, hvad der er sket med den lille dreng. Det skal yderligere efterforskning nu forsøge at slå fast.

Derfor er det planlagt, at der skal graves yderligere i det område, hvor kraniet fra den to-årige blev fundet, lyder det.

Søndag morgen, påskedag, blev familien til Émile Soleil underrettet om fundet. Det skete ifølge Le Parisien, da de var til påskegudstjeneste.

Netop familien til Émile er meget troende, og selvom tabet af deres søn nu er officielt bekræftet, så forklarer advokaten, at de finder lidt trøst i, at hans jordiske rester blev fundet i påskedagene.

Forældrene mener nemlig, at »Émile våger over dem i Guds lys på denne genopstandelsens søndag,« lyder det i en udtalelse fra familiens advokat, der taler for forældrene.

Samtidig takker Émiles forældre, Marie og Colomban, de mange, som har hjulpet dem de seneste næsten ni måneder.

Og dernæst beder de pressen om ro, da »smerten og sorgen stadig er stor,« lyder det.