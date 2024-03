Ikke alt er gået som smurt i forbindelse med tirsdagens store relancering af MobilePay.

Flere brugere har morgenen igennem således brokket sig over, at der har manglet noget helt særligt indhold, efter at betalingsappen har gennemgået en enorm overhaling.

Det handler om den såkaldte 'box'-funktion, hvor man kan samle penge ind i en digital kasse til eksempelvis gaver eller lignende.

Boxene, som brugerne havde oprettet i den gamle app, figurerede simpelthen ikke i den nye version af appen.

B.T. har modtaget henvendelser om det fra brugere, mens rigtigt mange også har skrevet om problemet direkte til MobilePay på Facebook.

Her er et udpluk:

'Hvor er mine tre boxe???'

'Hvordan får jeg adgang til box? Kan tilsyneladende godt oprette en ny – men ikke se en gammel?'

'Hej MobilePay, hvor bliver box af?'

'Hvor er box – jeg får fejl?'

'Mangler også mine boxe!!!! Håber dælme I hurtigt får dem frem igen.'

I et separat opslag på Facebook har MobilePay selv erkendt, at det har haltet.

»Vi er i fuld gang med at flytte alle boxe fra den gamle app over i den nye. Og vi gør det så hurtigt, vi kan!« lyder det:

Man kan godt oprette en ny box i den nye app, men de allerede eksisterende indsamlingsboxe har manglet hos mange brugere. Foto: Screendump Vis mere Man kan godt oprette en ny box i den nye app, men de allerede eksisterende indsamlingsboxe har manglet hos mange brugere. Foto: Screendump

»Med andre ord: Du kan være helt rolig – vi har styr på dine penge, og din box og dens indhold er lige på trapperne.«

MobilePay oplyser videre til B.T., at det rent teknisk er gået lidt langsommere end ventet med at overføre boxene til den nye platform.

»Vi regner med senest kl. 10 – måske noget tidligere – at have løst hele problemet, så alle boxe og alt i boxene igen er synligt i den nye app,« lyder det.

MobilePay har cirka 4,5 millioner brugere i Danmark.