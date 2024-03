Fra tirsdag morgen er intet i MobilePay, som det plejer at være for de 4,5 millioner danske brugere.

»Appen ser helt anderledes ud: Både i design, navigation og struktur,« forklarer den danske landechef Anette Bøje:

»Vi forventer, at der vil være noget, man lige skal vænne sig til, for det er store ændringer.«

Og skulle man mangle lidt omstillingsparathed på den digitale front, er der desværre ikke noget at gøre.

Den gamle version af MobilePay virker simpelthen ikke mere, efter at relanceringen er blevet rullet ud i løbet af natten. Så der skal opdateres.

Årsagen er, at betalingsappen for nylig er blevet en del af en større familie, der også sidder på markederne i Norge og Finland.

Nu er udseende og funktionalitet simpelthen ens i alle tre lande, hvor Danmark har været sidste led.

Rent praktisk skulle det også gerne komme de norske, danske og finske kunder til gavn, at de nu befinder sig på samme platform.

Anette Bøje er landechef for MobilePay i Danmark. Foto: MobilePay

»For brugerne er det nok lidt irriterende til at starte med. For dem kan vores bevæggrunde for ændringerne være ligegyldige lige nu, men på sigt er det et stærkt afsæt for at kunne lancere nye løsninger, som de har efterspurgt,« siger landechef Anette Bøje:

»Vi forventer at kunne udvikle med en langt højere hastighed end i dag, fordi vi kun skal koncentrere os om en platform fremadrettet.«

Allerede senere i år er der nyt på vej.

For ambitionen er således »at binde de mere end 400.000 betalingssteder og 11 millioner brugere i Norden sammen i et betalingssystem«.

Eller sagt med andre ord:

»Næste gang man tager på skiferie i Norge, vil man kunne bruge MobilePay til at betale med dér. Det kigger vi rigtigt meget ind i,« siger Anette Bøje fra MobilePay og lover forsigtigt, at det vil ske i 2024.

Samtidig håber man hos betalingsselskabet at få adgang til endnu større markeder, hvis Apple og EU-Kommissionens igangværende dialog ender med, at også konkurrenter får mulighed for at supplere med kontaktløse betalinger gennem iPhones.

»Vi håber på positive nyheder, for med de strukturer, der er lagt op til, ville vi kunne levere en løsning, som er lige så brugervenlig som ApplePay, inden året er omme,« siger Anette Bøje:

Den tilbagevendte delefunktion i MobilePay. Foto: MobilePay

»Og så ville den kunne bruges overalt i verden ved enhver kasseterminal.«

På det mere lavpraktiske område betyder relanceringen af MobilePay, at der justeret ved flere funktioner. Og tilføjet nye.

Som tidligere nævnt vender populære WeShare tilbage som en integreret del af appen, mens der allerede er indført tidsbegrænsning på betalingsanmodninger.

Derudover vil der blive mulighed for at chatte med dem, man udveksler beløb med. Mens man nu af sikkerhedsmæssige grunde skal optræde ved fuldt navn, og så bliver det muligt at blokere for andre brugere.