Statsminister Mette Frederiksen kommer sandsynligvis til at bryde et løfte fra valgkampen i 2022, når en ny CO2-afgift skal indføres. Hvad lovede hun dengang? At landbruget ikke ville blive pålagt yderligere afgifter

At danskernes jule-flæskesteg ikke måtte blive dyrere

At det ikke måtte blive dyrere for den enlige mor at lave kødsovs I 1966 gav den socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag et løfte, som han ikke kunne holde. Men hvilket? At Danmark aldrig ville ansøge om at komme med i EF (nu EU)

At pornoen aldrig ville blive frigivet

At Socialdemokratiet aldrig ville gå i regering med SF Et markant løftebrud martrede Socialdemokratiets statsminister Poul Nyrup Rasmussen efter valget i 1998. Hvilket? En forringelse af efterlønnen

At Danmark ikke skulle stemme om euroen

At Thorkild Simonsen var for gammel til at være minister Efter valget i 2022 måtte Venstres Jakob Ellemann-Jensen erkende løftebrud. Men hvilket? At Venstre aldrig ville gøre Mette Frederiksen til statsminister

At Venstre ville kræve en advokatvurdering i mink-sagen

Begge ovenstående løfter I 2012 måtte Helle Thorning-Schmidt droppe et markant valgløfte med sætningen der kommer en god løsning i morgen til et pressemøde. Hvilket løfte var der tale om? En betalingsring for biler rundt om København

Skattelettelser til de fattigste danskere

At Villy Søvndal var så dårlig til engelsk, at han ikke ville blive udenrigsminister

