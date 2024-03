En langvarig pandemi, krig, høje elpriser, stigende boligrenter og en deraf manglende købelyst hos forbrugerne. Alt sammen noget, der trykker landets iværksættere.

Den kendte erhvervsmand Jesper Buch har dog flere gode råd til, hvordan iværksættere kan komme gennem krisen. Imens efterlyser Danske Iværksættere mere politisk handling.

Jesper Buch har investeret i et hav af startups. Og ifølge ham har iværksætterne haft hårde odds de seneste år. Hos brancheorganisationen Danske Iværksættere melder man, at antallet af konkurser hos iværksættere er det højeste i 13 år.

For nylig skrev B.T. om virksomheden Ladybox, som Jesper Buch investerede i i DR-programmet 'Løvens Hule', der måtte lukke efter et par hårde år.

Socialdemokraternes Simon Kollerup (S) og Jesper Buch ved åbningen af Folketinget i 2023.

Og det er det samme 'over hele linjen', melder Buch.

»Mange i min portefølje i alle mulige vertikaler har måttet ændre deres budgetter til det dårligere, fordi folk er i overlevelsesmode og lidt i panik også, for hvad sker der i fremtiden? Man sparer måske lidt op og forsøger at passe lidt på sig selv i husstanden,« siger han.

Ifølge Jesper Buch skyldes iværksætternes krise blandt andet, at folk grundet de stigende leveomkostninger og udgifter til bolig og andet, fravælger luksusting som Netflix-abonnementer og for eksempel kropspleje-kasser som Ladybox.

Men han mener også, at mange nok kan klare sig igennem med den rette strategi, som ifølge Jesper Buch er følgende:

Jesper Buch scorede kassen, da han solgte sin andel i Just Eat.

»Jeg har i hvert fald sagt til dem, jeg har investeret penge hos: 'Pas på. Ned i skyttegraven. Pas på pengene. Ikke for optimistiske budgetter. Og så tror jeg, at vi i 2025 og derefter oplever et opsving igen,« lyder det fra den kendte iværksætter, der selv blev mangemillionær, da han solgte virksomheden 'Just Eat', som han var medstifter af.

»Det er lidt at gå i flyverskjul og passe lidt på med at bruge alt for mange penge og store investeringer og afvente lidt til, at renten den falder, og at folk bliver lidt mere optimistiske,« siger han og tilføjer, at han mener, at det er 'supervigtigt', at renten falder.

Det er der ellers delte meninger om, men det mener du vil være den rigtige vej at gå?

»Det mener jeg godt, at man kan nu, da inflationen er der, hvor den er. Hvis nu inflationen var høj stadigvæk, så havde jeg også sagt, at så skal vi ikke gøre det, selvom vi piber lidt som iværksættere, men nu hvor inflationen er der, hvor den er, så lur mig, om ikke renterne begynder at falde,« siger han.

Jesper Buch med sin datter Fie i 2020.

Hos brancheorganisationen Danske Iværksættere genkender formand Peter Kofler Buchs udlægning af iværksætternes problemer.

»Vi har haft det højeste antal konkurser i 13 år og de laveste etableringsrater i ni år. Og vi kan se på vores analyser, at iværksætterne er nedslåede over den økonomiske situation, og at det er politisk handlekraft, der ligger bagved,« siger han.

I modsætning til Jesper Buch mener han dog ikke, at det er en nedsættelse af renterne, der skal løse problemet. I stedet mener han, at der skal politiske handlekraft til.

»Det skal være mere attraktivt at skabe nye virksomheder ved for eksempel lettere at trække løn ud på en måde, så din virksomhed bliver mindre belastet af det,« siger han og fortsætter:

»Sådan nogle tiltag, som kan gøre det nemmere økonomisk at træffe en beslutning. Og der er jeg ikke sikker på, at renten er det rigtige instrument, for renten er jo i virkeligheden fastsat af nogle kommercielle aktører, og jeg er ikke sikker på, at det er bankerne, der skal redde det her,« siger han.

Han mener, at det ville hjælpe mere, hvis regeringen snart fik lanceret den iværksætterstrategi, som man har talt om i tre år.

»Vi er blevet lovet i snart tre år, at der skulle komme et iværksætterudspil, men det bliver udskudt og udskudt og udskudt,« lyder det fra Peter Kofler.

Erhvervsminister Morten Bødskov havde lovet, at strategien ville være klar inden udgangen af 2023, men i december blev den pludselig udskudt til 2024.

Ministeren har tidligere udtalt, at der vil blive afsat samlet 1,5 milliarder kroner til strategien frem mod 2027.