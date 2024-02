Der gik kun lidt over et år fra både Jesper Buch og Jacob Risgaard investerede i 'Løvens Hule'-virksomheden Ladybox og til firmaet nu har meldt deres lukning.

Ifølge Jesper Buch gjorde de to iværksættere dog alt det rigtige, men kæmpede mod udefrakommende kræfter. Og han fortryder ikke sin investering, selv om den kostede ham dyrt.

»Nej, det gør jeg faktisk ikke, for de er så skønne de to (stifterne af Ladybox, Camilla Bilgrav & Camilla Paulsen, red.). Og min strategi er altid, at i det sekund, jeg overfører penge fra min konto til en investering, så siger jeg til mig selv, at jeg har tabt dem. For så kan det kun gå den rigtige vej. Og sådan er det bare nogle gange i det game her,« forklarer Buch, der selv er kendt som en driftig iværksætter.

»Nogle gange taber jeg 300.000 kroner eller to millioner, og andre gange, så vinder jeg 35 millioner eller 100 millioner, og i sidste ende, så ved jeg godt, hvordan den statistik ser ud i min verden,« siger han.

Ladybox fik en god invstering i DR-programmet 'Løvens Hule'. Her ses Camilla Paulsen og Camilla Bilgrav. Foto: DR Vis mere Ladybox fik en god invstering i DR-programmet 'Løvens Hule'. Her ses Camilla Paulsen og Camilla Bilgrav. Foto: DR

Det var i weekenden, at de to stiftere, Camilla Paulsen og Camilla Bilgrav annoncere i et opslag på Linkedin, at de har valgt at lukke deres virksomhed Ladybox, som solgte abonnementer på kasser med forskellige plejeprodukter til kvinder.

I opslaget forklarede de, at årsagen til lukningen er, at 'en pandemi og krig har haft for store konsekvenser for en lille forretning som vores'.

De to iværksættere havde inden da fået megen opmærksomhed, da de nåede at deltage i DR-programmet 'Løvens Hule' hele to gange, før det lykkedes dem, at få en investering med hjem.

Især Jesper Buchs kommentar til dem i det første program gav genklang.

»I går konkurs i løbet af to år,« sagde han tilbage i 2019.

Men da de to kvinder dukkede op på skærmen igen i 2023, hvor de kunne fortælle, at de både havde fået en stor fremgang af abonnenter samt fået nye investorer - herunder popstjernen Medina, fik tonen fra Buch en anden lyd.

Buch undskyldte, at han tidligere havde provokeret og sagt, at de var færdige, og han og Jacob Risgaard endte med at investere 300.000 kroner hver i Ladybox.

Til B.T. siger Jesper Buch nu, at han fortsat er dybt imponeret over de to kvindelige iværksættere.

Jesper Buch (th) og Socialdemokraternes Simon Kollerup ved åbningen af Folketinget i 2023. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Jesper Buch (th) og Socialdemokraternes Simon Kollerup ved åbningen af Folketinget i 2023. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg har jo fulgt dem i det sidste halvandet år, og de har sgu gjort alt det, de skulle. De har ikke lavet store fejl rent strategisk. De har prøvet, og de har gjort alt det, vi har givet dem af input af sjove og skæve idéer for, at de kunne kæmpe sig op og få de her abonnementer, som gør, at det kan løbe rundt,« siger han og forklarer, at det er krigen mellem Rusland og Ukraine, der er gået ud over økonomien.

»I stedet for at købe et par bukser, nogle Netflix-abonnement og en Ladybox, så har folk skulle betale nogle højere renter for de musten, de sidder i. Og så er det sådan noget som Ladybox, der ryger først, » siger han og tilføjer, at han ikke har været direkte indblandet i beslutningen om at lukke, men at han har talt med to iværksættere om det.

»Der er rigtig, rigtig mange, der har det rigtig sløjt lige nu, fordi folk simpelthen skal bruge deres penge på noget at spise og bo i , og det er det, som folk bruger deres rådighedsbeløb til,« siger han og tilføjer, at det dog i sidste ende var de to iværksættere selv, der havde ønsket om at lukke.

Ifølge Buch har han ikke skænket de 300.000 kroner, han selv har investeret, mange tanker.

»Hvis man skal investere og være lidt risikofyldt, så er det sådan man skal gøre. Man skal sove ordentligt om aftenen og ikke have mavepine, for så skal man ikke være i det game her. Og jeg er sgu ligeglad med mig selv, men jeg synes, det er synd for dem, for jeg synes, de har kæmpet rigtig, rigtig meget, siger han.

Han håber da også, at de to iværksættere får lyst til at prøve kræfter med opfinder livet igen:

»Jeg har i hvert fald sagt til dem, at de får en eftersidning, hvis de ikke prøver igen - og jeg har også sagt, at jeg nok skal støtte igen, hvis de finder noget, som bare nogenlunde holder vand.«