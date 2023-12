Han gik ind i butikken. Kiggede rundt og ledte efter et offer. Han gik ikke efter nogen bestemt type kvinde, men hun skulle helst være ung. I 20erne eller i hvert fald over 18 år.

Så fik han øje på én. Gik hen bagved hende, åbnede den lille medbragte bøtte og kastede. Svovlsyren ramte hendes bukser. Lige ved ballen.

Han observerede effekten og optog den med sin telefon, som han havde skjult i en taske.

Bukserne fik en sort plet. Men der gik ikke hul som håbet.

Han ønskede ikke at gøre skade, men han ville gerne se, hvad der var under bukserne. Måske undertøj. Tanken fascinerede ham. Tændte ham.

Sådan forklarede en 29-årig mand i sidste uge, da han ved Retten i Horsens blev fremstillet i grundlovsforhør i en sag, hvor han er sigtet for at have smidt ætsende svovlsyre på tre forskellige kvinder og en 11-årig pige.

I retsbogen, som B.T. har fået aktindsigt i, lyder det, at den 29-årige ikke kendte sine ofre.

Det vigtigste for ham var deres køn.

Selvom han erkender at have kastet ætsende væske mod sine ofre ved tre forskellige lejligheder 6., 25. og 27. november i Søstrene Grene i Horsens og på et ukendt tidspunkt i Flying Tiger Copenhagen i samme by, nægter han sig skyldig i grov vold, som er det, han er sigtet for.

Han ville ikke skade kvinderne.

Han gjorde det udelukkende for at blive opstemt.

Fløde som udløsning

I retten erkendte den 29-årige også, at det ikke var første gang, han havde kastet væske på kvinder. Tidligere havde han dog benyttet sig af en mere harmløs slags.

Fløde.

Det var sket en dag i et træningscenter. Det konkrete tidspunkt huskede den 29-årige ikke. Det var længe siden, sagde han i retten.

Når valget var faldet på fløde, skyldtes det, at man let kunne se det på kvinderne. Og fordi det godt kunne ligne udløsning.

Det tændte ham og gav et adrenalinkick.

Flere kvinder fik kastet fløde på sig, og det hele blev filmet, forklarede den 29-årige i retten og tilføjede, at videoerne kunne findes på hans computer, som han allerede havde givet politiet koden til.

Filmede det hele

På computeren skulle der ligge flere videoer af kvinder. Kvinder, som uden deres vidende er blevet filmet.

De seneste to år skal den 29-årige nemlig have filmet kvinder i træningscentre.

Selv forklarede han i retten, at han gjorde det, fordi han ikke ønskede at kigge på dem, når han trænede. Han ville hellere se optagelserne, når han kom hjem.

Selvom de tændte ham, brugte han sjældent videoerne til noget seksuelt, lød forklaringen. Kun en sjælden gang imellem onanerede han til dem.

Det var i højere grad selve handlingen, at foretage optagelserne, der gjorde ham opstemt.

Fortrød hurtigt

Det er ifølge den sigtede kun ét enkelt af de fire syrekast, han har filmet.

I tilfældet fra Flying Tiger Copenhagen, som angiveligt lå forud for de andre, var det hans plan at filme, men han gjorde det ikke, fordi han gik i panik, da han så sit offers reaktion.

Måske flere ofre Ifølge Sydøstjyllands Politi peger efterforskningen på, at der kan være flere ofre i sagen. Hvis man har mistanke om, at man er blevet eksponeret for ætsende væske, opfordrer Sydøstjyllands Politi til, at man ringer 1-1-4.

Det var et 'oh-shit'-øjeblik, beskrev han i retten.

Hurtigt fortrød han.

Alligevel besluttede han at gøre det igen. Denne gang i Søstrene Grene, som han besøgte forinden for at blive klog på butikkens indretning, før han tre gange vendte tilbage med syre.

Tog syre fra sit arbejde

I retten forklarede den 29-årige til dagligt arbejdede som laborant i en virksomhed, der fremstiller emulgator til madvarer, og at han her håndterede svovlsyre.



Når han gjorde det, var det iført beskyttelsesudstyr. Han vidste godt, at det kunne være farligt at få på huden. Derfor nøjedes han ifølge udsagn med kun at tage en mindre mængde med sig på mission.

Som nævnt var hensigten angiveligt ikke at gøre skade. Og det var heller ingen af kvinderne, der faktisk kom til skade.

Alligevel argumenterede anklageren ved grundlovsforhøret for, at der kunne være sket store skader, og hun var derfor ikke i tvivl om, at der måtte være tale om grov vold.

Her henviste hun til en udtalelse fra den 29-åriges arbejdsgiver, der havde oplyst, at svovlsyre er den farligste slags, der er.

Kæmpede mod fængsling

Netop på baggrund af farligheden og det faktum, at den 29-årige selv erkendte at han de seneste år var eskaleret i sin jagt på at blive opstemt, mente anklageren, at den 29-årige skulle varetægtsfængsles.

Selv kæmpede han og hans forsvarer imod.

Forgæves.

Dommeren varetægtsfængslede den 29-årige frem til 20. december, og den beslutning har Vestre Landsret siden bakket op om.

Udover beslutningen om varetægtsfængsling tog retten også stilling til mentalundersøgelse af den 29-årige.

Her var der dog ingen modstand fra den sigtede, der selv gav samtykke.

