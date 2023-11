En 29-årig mand er anholdt for at have udsat flere personer for ætsende væske.

Det er sket over en periode på fire uger, hvor manden angiveligt har udsat flere for ætsende væske i den samme forretning i Horsens.

I alle fire tilfælde ætsede væsken hul i pigernes tøj. I to af tilfældene kom væsken på huden.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Episoderne har fundet sted 27. oktober, 6. november og 25. november.

Den 29-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør onsdag klokken 11 ved Retten i Horsens.

Han er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, der omhandler legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Manden har tilstået at have eksponeret pigerne for væsken.

Sydøstjyllands Politi skriver i pressemeddelelsen at efterforskningen peger på, at der kan være yderligere personer, der er blevet udsat for den ætsende væske.

Hvis man har mistanke om at man er blevet eksponeret for ætsende væske, opfordrer Sydøstjyllands Politi til at man ringer 114.

Politiet oplyser at efterforskningen ikke tyder på at der er tale om hadforbrydelser, terror eller lignende.