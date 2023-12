En 29-årig mand erkender, at han har eksponeret flere piger for ætsende væske. Det ætsede hul i tøj.

En 29-årig mand er anholdt og sigtet for at eksponere flere piger for ætsende væske i en forretning i Horsens.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I alle tilfælde ætsede væsken hul i pigernes tøj. I to af tilfældene fik pigerne væsken på huden.

Episoderne skete 27. oktober, 6. november og 25. november, skriver politiet.

Manden var i grundlovsforhør onsdag formiddag, hvor en dommer besluttede, at han skulle varetægtsfængsles indtil 20. december, skriver Sydøstjyllands Politi på det sociale medie X.

Christina Jochumsen, som var anklager for Sydøstjyllands Politi i grundlovsforhøret, fortæller til Ritzau, at der er tale om fire forskellige piger og kvinder.

- Han erkender de faktiske omstændigheder, men nægter, at der er tale om grov vold, siger anklageren.

Ifølge sigtelsen har han kastet med en ætsende væske. Tre af gangene er det sket i en Søstrene Grene-forretning i Horsens, den sidste gang i en Flying Tiger Copenhagen-forretning.

Efter hans forklaring er der tale om svovlsyre, lyder det fra anklageren.

Politiets efterforskning tyder ikke umiddelbart på, at der er tale om hadforbrydelser eller terror.

Sydøstjyllands Politi mistænker, at der kan være flere personer, som er blevet eksponeret for væsken.

Hvis man tror, at man har været udsat for ætsende væske, eksempelvis i en butik i Horsens eller omegn, opfordrer politiet til, at man ringer til telefon 114.

Sydøstjyllands Politi skriver efter grundlovsforhøret på X, at manden kærede sin varetægtsfængsling.

Det betyder, at Vestre Landsret også skal vurdere, om der er grundlag for, at den 29-årige skal sidde varetægtsfængslet.

/ritzau/