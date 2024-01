Hver dag har de gået op og ned ad hinanden. De har delt kontor og arbejdsplads. Men fra den ene dag til den anden skulle medarbejderne på Korsørmandens arbejdsplads forholde sig til deres kollega på en ny måde.

I april kidnappede den 32-årige mand ifølge politiet en 13-årig pige, hvor han undervejs blandt andet havde hende med på sin arbejdsplads i Sorø. Det påvirkede ifølge direktøren hele virksomheden, da det kom frem.

»Det var voldsomt og overvældende dengang, da sagen rullede. Vi var meget berørte og prioriterede at værne om medarbejderne, som stod i en ekstrem svær situation, og samtidig hjælpe politiet,« siger han.

B.T. kan ikke skrive direktøren eller virksomhedens navn grundet navneforbud i sagen.

Siden april er medarbejderne i den mellemstore virksomhed kommet igennem hændelsesforløbet og efterreaktionerne med kriseterapi til alle. Det tilbud er stadig til rådighed nu, hvor sagen igen ruller.

»Vi må se, hvordan medarbejderne reagerer i dag. Vi indsætter kriseterapi efter behov,« siger direktøren.

I forbindelse med sagen fra Kirkerup i april 2023 blev Korsørmanden bortvist og dermed fyret.

Virksomhedens medarbejdere har nu haft flere måneder, hvor de kunne komme tilbage til en hverdag.

Nu med politiets tiltaler og datoer for en endelig retssag i maj kan de berørte medarbejdere se en ende.

»Vi ser frem til et punktum i sagen. Det bliver nemmere for os den dag, for så skal medarbejderne ikke igen og igen se en udvikling i sagen i nyhedssporet, hvilket påvirker dem. Det ser vi alle frem til,« siger direktøren.

Første retsdag bliver 14. maj ved Retten i Næstved. Der i alt afsat 18 dage til retssagen.

Politiet har mandag tiltalt Korsørmanden for langvarig kidnapning, voldtægt og drab på Emilie Meng, kidnapning, voldtægt og forsøg på drab af den 13-årig pige fra Kirkerup og overfaldet samt forsøg på kidnapning af en efterskoleelev fra Sorø.

Den 32-årige nægter sig ifølge sin advokat Karina Skou skyldig i sagen om Emilie Meng samt sagen fra Sorø. Han erkender fortsat delvist forholdene i sagen med den 13-årige fra Kirkerup. Dog nægter han sig skyldig i det nye forhold om drabsforsøg på pigen.

