Den norske landsholdsstjerne Camilla Herrem hastede torsdag hjem fra Norges VM-lejr, da familiens hund Lykke døde.

37-årige Herrem ville gerne være ved hendes drenge, når de vågnede op til nyheden om, at hunden var død om natten.

Fredag var den rutinerede fløjspiller så tilbage på banen for Norge, der bankede Østrig med hele 45-28. Camilla Herrem scorede seks gange og satte efter kampen ord på, hvordan det var at være tilbage i lejren - og i kamp - efter hundens død.

»Desværre er livet sådan nogle gange. Det eneste, jeg er glad for, er, at vi har haft elleve gode år sammen med Lykke, og at det skete helt naturligt hjemme i stuen. Du elsker dem så højt, så det er forfærdeligt,« lød det fra Camilla Herrem til TV 2 Norge efter kampen.

Hun forklarer også, at hun græd både før og efter træningen op til fredagens kamp mod Østrig, og at hun vågnede fredag morgen med hjertesorg.

VM-slutrunden bliver holdt i både Danmark, Norge og Sverige. Norge spiller selvfølgelig deres kampe i hjemlandet, og Herrem kunne derfor hurtigt forlade lejren og nå tilbage til det norske hold til deres forberedelser mod Østrig.

Norge har maksimumpoint efter to sejre i to kampe. Det blev til en knusende 43-11-sejr over Grønland i Norges første kamp ved slutrunden.

Danmark har også påbegyndt VM-turneringen med en sejr, men de to point kom hjem med hiv og sving i en ellers fyldt Boxen i Herning.

Camilla Herrem var tilbage på banen efter hundens død i Norges storsejr mod Østrig. Foto: Beate Oma Dahle/EPA/Ritzau Scanpix

